https://uz.sputniknews.ru/20231228/svo-rossiya-artilleriya-gaubitsa-koalitsiya-41851214.html

СВО: новейшая "Коалиция-СВ" прибавит могущества российской артиллерии

СВО: новейшая "Коалиция-СВ" прибавит могущества российской артиллерии

Артиллерия – бог войны, который живет в России. Лучшая в мире по дальности, точности, оперативности стрельбы самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" серийно производится на Уральском заводе транспортного машиностроения.

2023-12-28T10:54+0500

2023-12-28T10:54+0500

2023-12-28T10:54+0500

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И успешно решает задачи по предназначению на украинском ТВД (театре военных действий).Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов 27 декабря заявил об успешном завершении госиспытаний новейшей 152-мм гаубицы "Коалиция-СВ", развернутом серийном производстве, и поставке российским войскам в зоне СВО опытно-промышленной партии. Ранее близкий к военному Минобороны РФ источник сообщил, что в зоне спецоперации "Коалиция-СВ" применяется в единичных экземплярах, и ее главная задача – внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу. Первую опытную партию новейших орудий российские войска получили весной 2020 года.САО "Коалиция-СВ" оснащено современной пушкой 2А88, и предназначено для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники, живой силы противника, а также средств ПВО-ПРО, пунктов управления и фортификационных сооружений – на расстоянии до 70 км активно-реактивным снарядом (обычным – до 40 км)."Коалиция-СВ" по огневым характеристикам заметно превосходит все российские и западные аналоги. Полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела: выбор типа снаряда, установка взрывателя, наведение орудия. Автоматика обеспечивает навигацию, дистанционное управление стрельбой, высокую точность и скорострельность – до 10 выстрелов в минуту. Важную роль играет микроволновая система "поджигания" всего пороха одновременно. "Коалиция-СВ" способна выдержать низкие и высокие температуры, поскольку оснащена системой охлаждения/подогрева ствола.Для сравнения, американская САУ М109А6 Paladin с экипажем из 4 человек может сделать до 6 выстрелов в минуту на расстояние до 30 км. Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 с экипажем из 5 человек, вроде бы, способна на 12 выстрелов за 59,7 секунд, однако точности такая скорострельность не обещает. Гаубица PZH 2000 однажды в Южной Африке послала специальный снаряд V-LAP на реактивной тяге на 56 км, а в обычном режиме дальность стрельбы не превышает 30 км. Все натовские активно-реактивные снаряды калибра 155 мм значительно уступают по дальности поражения – до 40 км.Абсолютное превосходствоНовейшую гаубицу обслуживают три специалиста: командир, наводчик-оператор и механик-водитель. Причем артиллерийская башня необитаема, экипаж находится в бронированной капсуле. Конструктивное решение напоминает "Армату", и САО на платформе Т-90 с боевой массой 48 тонн сохраняет маневренность танка. Колесная модификация "Коалиции-СВ" на базе автомобиля КамАЗ-6550 считается более маневренной. Гусеничный и колесный варианты имеют унифицированное боевое отделение – полноповоротную башню, и 152-мм нарезную гаубицу 2А88. В состав вооружения САУ также входит дистанционно-управляемая турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм.Рабочие места наводчика и командира "Коалиции-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена. Экипаж может принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. Внешние данные обрабатываются бортовой информационно-командной системой, которая выдает данные для стрельбы и управления боеприпасами. Реализован режим огневого налета, когда несколько снарядов летят по индивидуальным траекториям и одновременно поражают одну цель. При непродолжительной стрельбе в таком режиме возможен рекордный темп до 16 выстрелов в минуту.Для "Коалиции-СВ" Тульское КБ Приборостроения разработало очень точный и мощный осколочно-фугасный боеприпас "одного выстрела". Полуактивная головка по лазерному лучу наводится оператором или с помощью беспилотника. Каждый такой 152-мм снаряд стоит около 50 тысяч долларов, зато после попадания в объект противника второго выстрела не требуется. Еще один "умный" боеприпас создан в московском КБ "Компас". Навигационный модуль ГЛОНАСС в головной части 152-мм снаряда и система аэродинамических рулей, раскладывающихся при выстреле и корректирующих направление полета, обеспечивают точное поражение цели по заранее известным координатам. Круговое вероятное отклонение не превышает 10 метров. Разработка КБ "Компас" позволяет модернизировать "старые" снаряды российских арсеналов. Стоимость переделки базового артиллерийского боеприпаса в управляемый – около 1000 долларов. Заметим, один американский 155-мм управляемый снаряд Excalibur обходится в 80 тысяч долларов.Артиллерийская система "Коалиция-СВ" интегрировала самые современные решения, технологии и компоненты, что позволило получить превосходное сочетание боевых и эксплуатационных характеристик, значительно обогнать западных конкурентов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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