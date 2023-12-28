https://uz.sputniknews.ru/20231228/uzbekistan-chislo-rabotniki-semeynoye-predpriyatiye-41858069.html
В Узбекистане семейным предприятиям разрешили нанимать больше работников
В Узбекистане семейным предприятиям разрешили нанимать больше работников
Также участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.
2023-12-28T15:12+0500
2023-12-28T15:12+0500
2023-12-28T16:52+0500
узбекистан
новый закон
президент узбекистана
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Субъектам семейного предпринимательства в Узбекистане теперь разрешено нанимать до 5-ти постоянных работников, сообщает пресс-служба Минюста. До этого они могли брать на работу до 3-х сотрудников.Кроме того, участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.Эти нововведения предусмотрены законом, подписанным президентом и вносящим изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, включая Закон "О семейном предпринимательстве".Согласно поправкам в Таможенный кодекс, государственным и негосударственным спортивно-образовательным организациям предоставили льготы в виде освобождения от уплаты 50% таможенных пошлин на импортируемую для собственных нужд специальную спортивную одежду, обувь, спортинвентарь, снаряжение и оборудование.В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, отменены полномочия местных органов исполнительной власти по принятию решений о строительстве объектов градостроительной деятельности. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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работники семейные предприниматели узбекистан право участник семейное предприятия
работники семейные предприниматели узбекистан право участник семейное предприятия
В Узбекистане семейным предприятиям разрешили нанимать больше работников
15:12 28.12.2023 (обновлено: 16:52 28.12.2023)
Также участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Субъектам семейного предпринимательства в Узбекистане теперь разрешено нанимать до 5-ти постоянных работников, сообщает
пресс-служба Минюста.
До этого они могли брать на работу до 3-х сотрудников.
Кроме того, участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.
Эти нововведения предусмотрены законом, подписанным президентом и вносящим изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, включая Закон "О семейном предпринимательстве".
Согласно поправкам в Таможенный кодекс, государственным и негосударственным спортивно-образовательным организациям предоставили льготы в виде освобождения от уплаты 50% таможенных пошлин на импортируемую для собственных нужд специальную спортивную одежду, обувь, спортинвентарь, снаряжение и оборудование.
В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, отменены полномочия местных органов исполнительной власти по принятию решений о строительстве объектов градостроительной деятельности.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.