https://uz.sputniknews.ru/20231228/uzbekistan-chislo-rabotniki-semeynoye-predpriyatiye-41858069.html

В Узбекистане семейным предприятиям разрешили нанимать больше работников

В Узбекистане семейным предприятиям разрешили нанимать больше работников

Также участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.

2023-12-28T15:12+0500

2023-12-28T15:12+0500

2023-12-28T16:52+0500

узбекистан

новый закон

президент узбекистана

министерство юстиции узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0f/41020136_0:365:2456:1747_1920x0_80_0_0_765b54fb1d1bc2ddd7f456e8295da708.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Субъектам семейного предпринимательства в Узбекистане теперь разрешено нанимать до 5-ти постоянных работников, сообщает пресс-служба Минюста. До этого они могли брать на работу до 3-х сотрудников.Кроме того, участнику одного семейного предприятия предоставили право одновременно быть участником другого семейного предприятия.Эти нововведения предусмотрены законом, подписанным президентом и вносящим изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, включая Закон "О семейном предпринимательстве".Согласно поправкам в Таможенный кодекс, государственным и негосударственным спортивно-образовательным организациям предоставили льготы в виде освобождения от уплаты 50% таможенных пошлин на импортируемую для собственных нужд специальную спортивную одежду, обувь, спортинвентарь, снаряжение и оборудование.В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, отменены полномочия местных органов исполнительной власти по принятию решений о строительстве объектов градостроительной деятельности. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

работники семейные предприниматели узбекистан право участник семейное предприятия