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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231229/marinka-osvobojdeniya-rossiya-boytsy-gosnagrady-41869656.html
Начальник Генштаба ВС РФ вручил госнаграды бойцам, освободившим Марьинку
Начальник Генштаба ВС РФ вручил госнаграды бойцам, освободившим Марьинку
Награждение прошло на передовой. Бойцам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
2023-12-29T12:00+0500
2023-12-29T12:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
россия
государственная награда
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал он.Герасимов вручил отличившимся бойцам подразделений группировки войск "Южная" ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.Награды вручают непосредственно на передовой в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, добавили в российском оборонном ведомстве.Напомним, что 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России о полном взятии Марьинки, находящейся поблизости от Донецка. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
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россия бойцы освобождение марьинки награждение
россия бойцы освобождение марьинки награждение

Начальник Генштаба ВС РФ вручил госнаграды бойцам, освободившим Марьинку

12:00 29.12.2023 (обновлено: 12:27 29.12.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНачальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Награждение прошло на передовой. Бойцам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал он.
Герасимов вручил отличившимся бойцам подразделений группировки войск "Южная" ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
Награды вручают непосредственно на передовой в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, добавили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, что 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России о полном взятии Марьинки, находящейся поблизости от Донецка. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
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