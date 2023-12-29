https://uz.sputniknews.ru/20231229/novyy-god-pischa-alkogol-vrach-rekomendatsii-41870711.html

Как отметить Новый год и не оказаться на больничной койке

Как отметить Новый год и не оказаться на больничной койке

Праздник– не повод отказываться от приема назначенных врачом препаратов. При этом, не стоит забывать, что многие лекарства не сочетаются с алкоголем.

2023-12-29T22:06+0500

2023-12-29T22:06+0500

2023-12-29T22:06+0500

это интересно

мнение эксперта

новый год

новогодние праздники

алкоголь

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1d/41870546_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_6811223fe3fbeda0358c4b3bc2e7a6e1.jpg

Переедание и избыток алкоголя в новогодние праздники могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, прежде всего новогодние излишества опасны для органов пищеварения."Новый год – это вкусный, красивый стол. Иногда мы едим слишком много, едим то, что совсем не нужно организму, особенно если есть какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Зачастую мы едим несочетаемые продукты, а если при этом еще и злоупотребляем алкоголем, то, конечно, и печень, и поджелудочная железа, и кишечник оказываются в "красной зоне", в зоне риска. Могут обостриться и панкреатит, и желчнокаменная болезнь. Причем человеку может потребоваться не просто консультация врача, а экстренное хирургическое вмешательство", – предупредила специалист.Она рекомендовала думать о том, что вы едите и соблюдать умеренность, а чтобы избежать отравления, не есть салаты и другие блюда с новогоднего стола, позднее утра 1 января.Романенко также напомнила, что алкоголь создает дополнительную нагрузку на сердце. При этом в нетрезвом состоянии человек может не принять своевременных мер при ухудшении самочувствия.Кроме того, она предупредила, что прогулки на свежем воздухе в неподходящей одежде ведут к переохлаждению, а в большой компании, собравшейся за праздничным столом, есть риск заразиться вирусной инфекцией."Возрастает заболеваемость инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, как бы вам ни хотелось отметить праздник с друзьями, если вы чувствуете себя не очень здоровым, если у вас есть насморк, кашель, если у вас повысилась температура, подумайте о близких и друзьях. Если вы болеете – самоизолируйтесь. Если кто-то в семье у вас болеет, соблюдайте элементарные правила гигиены: обеспечьте больного отдельной комнатой, отдельной посудой, мойте руки, делайте влажную уборку", – посоветовала Романенко.В заключение она напомнила, что Новый год – не повод отказываться от приема назначенных врачом препаратов. При этом, важно помнить, что многие лекарства не сочетаются с алкоголем.

https://uz.sputniknews.ru/20231225/novyy-god-podarki-ekspert-rekomendatsii-41788270.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новый год встреча врач препараты алкоголь