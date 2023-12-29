https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-odinokiye-pensionery-invalidy-sotszaschity-41877066.html
В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты
В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты
Также утерянные биометрические паспорта (идентификационные ID-карты) одиноких престарелых и лиц с инвалидностью по заявке Центра социальных услуг "Инсон" заменят без взимания госпошлины
2023-12-29T16:19+0500
2023-12-29T16:19+0500
2023-12-29T16:19+0500
узбекистан
общество
пенсионеры
лица с инвалидностью
билет
поезд
постановление
президент узбекистана
социальная защита
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении президента "О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе".В соответствии с ним, Центр социальных услуг "Инсон" должен вести Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе."С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу один раз в год выделяются бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно)", — говорится в сообщении.При этом, в случае утери одинокими престарелыми и лицами с инвалидностью биометрических паспортов (идентификационных ID-карты), их заменят до включения в реестр по заявке Центра социальных услуг "Инсон" без взимания госпошлины.С 1 мая 2024 года вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, вводится ежемесячная материальная помощь в размере минимальных потребительских расходов для этой категории граждан.Кроме того, с 1 марта 2024 года ассистенты соцработников, оказывающие услуги одиноким престарелым и лицам с инвалидностью с ограниченными способностями к самообслуживанию и передвижению, смогут работать по гибкому графику во все дни недели на почасовой основе.С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:
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узбекистан пенсионеры инвалиды льготы биометрические паспорта утеря замена
узбекистан пенсионеры инвалиды льготы биометрические паспорта утеря замена
В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты
Также утерянные биометрические паспорта (идентификационные ID-карты) одиноких престарелых и лиц с инвалидностью по заявке Центра социальных услуг "Инсон" заменят без взимания госпошлины.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
В Узбекистане с 1 апреля 2024 года некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, сообщает
Минюст.
Это определено в Постановлении президента "О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе".
В соответствии с ним, Центр социальных услуг "Инсон" должен вести Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
"С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу один раз в год выделяются бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно)", — говорится в сообщении.
При этом, в случае утери одинокими престарелыми и лицами с инвалидностью биометрических паспортов (идентификационных ID-карты), их заменят до включения в реестр по заявке Центра социальных услуг "Инсон" без взимания госпошлины.
С 1 мая 2024 года вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, вводится ежемесячная материальная помощь в размере минимальных потребительских расходов для этой категории граждан.
Кроме того, с 1 марта 2024 года ассистенты соцработников, оказывающие услуги одиноким престарелым и лицам с инвалидностью с ограниченными способностями к самообслуживанию и передвижению, смогут работать по гибкому графику во все дни недели на почасовой основе.
С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:
создадут возможности для краткосрочного и долгосрочного пребывания или полного отбытия из дома-интерната по их потребности и желанию;
будут оказывать краткосрочные и долгосрочные социальные и реабилитационные услуги в мобильной форме и в форме дневных посещений.