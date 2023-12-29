https://uz.sputniknews.ru/20231229/uzbekistan-odinokiye-pensionery-invalidy-sotszaschity-41877066.html

В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты

В Узбекистане некоторым пенсионерам начнут выделять бесплатные жд билеты

Также утерянные биометрические паспорта (идентификационные ID-карты) одиноких престарелых и лиц с инвалидностью по заявке Центра социальных услуг "Инсон" заменят без взимания госпошлины

2023-12-29T16:19+0500

2023-12-29T16:19+0500

2023-12-29T16:19+0500

узбекистан

общество

пенсионеры

лица с инвалидностью

билет

поезд

постановление

президент узбекистана

социальная защита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/14/15634666_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_55ef6ad8970309d4070fc5601aae40ff.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, сообщает Минюст.Это определено в Постановлении президента "О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе".В соответствии с ним, Центр социальных услуг "Инсон" должен вести Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе."С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу один раз в год выделяются бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно)", — говорится в сообщении.При этом, в случае утери одинокими престарелыми и лицами с инвалидностью биометрических паспортов (идентификационных ID-карты), их заменят до включения в реестр по заявке Центра социальных услуг "Инсон" без взимания госпошлины.С 1 мая 2024 года вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, вводится ежемесячная материальная помощь в размере минимальных потребительских расходов для этой категории граждан.Кроме того, с 1 марта 2024 года ассистенты соцработников, оказывающие услуги одиноким престарелым и лицам с инвалидностью с ограниченными способностями к самообслуживанию и передвижению, смогут работать по гибкому графику во все дни недели на почасовой основе.С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пенсионеры инвалиды льготы биометрические паспорта утеря замена