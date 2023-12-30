https://uz.sputniknews.ru/20231230/deklaratsiya-yeaes-2045-god-lidery-stran-pyaterki-41881149.html

Декларация о развитии ЕАЭС до 2045 года: о чем договорились лидеры стран "пятерки"

Декларация о развитии ЕАЭС до 2045 года: о чем договорились лидеры стран "пятерки"

Лидеры государств ЕАЭС условились к 2045 году добиться превращения Союза в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион

2023-12-30T15:24+0500

2023-12-30T15:24+0500

2023-12-30T15:24+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

декларация

законодательство

торговля

сотрудничество

газ

санкт-петербург

заседание

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Михаил Воробьев. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Документ имеется в распоряжении редакции. Что в нем написано и чего ожидать жителям стран Союза — разбирался Sputnik.Общий рынок энергоресурсовОдна из задач, которая должна быть выполнена к 2030 году — обеспечение стабильного развития и функционирования топливно-энергетических комплексов государств-членов, а также устойчивого энергоснабжения на базе общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, указано в декларации.По мнению эксперта, при плановой работе над реализацией поставленных задач, если не будет внешних факторов, мешающих этой интеграции, срок реализации идеи выглядит вполне реалистично.Противоречия между государствами-членами возникают из-за различий в энергетической инфраструктуре стран, нормативной базе и механизмах ценообразования, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik член актива Молодежного парламента при Госдуме Николай Петров.Главное противоречие заключается в структуре рынков и в связанной с этой структурой специфике взаимодействия государства с бизнесом и различного рода потребителями энергоресурсов, продолжил Александр Фролов.Общий рынок должен предполагать возможность для его участников играть в рамках одинаковых правил на территории всех стран ЕАЭС, но с этим до сих пор есть определенные сложности, сказал корреспонденту Sputnik эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Также будет возникать вопрос использования транспортных мощностей, добавил эксперт.Кроме того, возникает вопрос, по какой цене российские компании смогут продавать газ в Казахстан.Также может потребоваться коррекция налогового законодательства и гражданского права, добавил он.Устранение барьеровСогласно подписанной в Санкт-Петербурге декларации, до 2030 года планируется полностью убрать препятствия для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.Сейчас в реестре числятся 34 барьера, из них 18 планируется устранить до 2025 года, пояснил Николай Петров.Тем не менее, несмотря на постепенное устранение барьеров, их число может увеличится в обозримом будущем, считает он.По его словам, успешное устранение барьеров будет зависеть от приверженности государств-членов устранять торговые препятствия и продвигать сотрудничество в таких областях, как стандартизация, сертификация и механизм взаимного признания документов.Макрорегион-лидерВ документе указано, что лидеры стран ЕАЭС намерены к 2045 году добиться превращения Союза в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.По его словам, экономическая интеграция и сотрудничество между государствами-членами будут иметь решающее значение для использования этого потенциала для достижения самодостаточности и экономического лидерства на глобальной арене.По его мнению, для реализации целей, изложенных в декларации, государствам ЕАЭС необходимо решить ряд задач: это существующие до сих пор торговые барьеры, нормативно-правовая база, которая нуждается в гармонизации и необходимость развития инфраструктуры.

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