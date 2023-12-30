Декларация о развитии ЕАЭС до 2045 года: о чем договорились лидеры стран "пятерки"
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
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Лидеры государств ЕАЭС условились к 2045 году добиться превращения Союза в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Михаил Воробьев. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Документ имеется в распоряжении редакции. Что в нем написано и чего ожидать жителям стран Союза — разбирался Sputnik.
Общий рынок энергоресурсов
Одна из задач, которая должна быть выполнена к 2030 году — обеспечение стабильного развития и функционирования топливно-энергетических комплексов государств-членов, а также устойчивого энергоснабжения на базе общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, указано в декларации.
"Подразумевается, что остальным членам ЕАЭС будет так же комфортно получать энергоносители, как потребителям внутри Российской Федерации. В то же время Россия укрепит свои позиции на довольно обширном рынке", — пояснил корреспонденту Sputnik заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По мнению эксперта, при плановой работе над реализацией поставленных задач, если не будет внешних факторов, мешающих этой интеграции, срок реализации идеи выглядит вполне реалистично.
Противоречия между государствами-членами возникают из-за различий в энергетической инфраструктуре стран, нормативной базе и механизмах ценообразования, уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik член актива Молодежного парламента при Госдуме Николай Петров.
Главное противоречие заключается в структуре рынков и в связанной с этой структурой специфике взаимодействия государства с бизнесом и различного рода потребителями энергоресурсов, продолжил Александр Фролов.
"К примеру, в России цена газа для конечных потребителей субсидируемая, регулируемая. Она априори более низкая, чем у наших соседей", — сказал он.
Общий рынок должен предполагать возможность для его участников играть в рамках одинаковых правил на территории всех стран ЕАЭС, но с этим до сих пор есть определенные сложности, сказал корреспонденту Sputnik эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
"Скажем, на территории Беларуси российская компания "Газпром" не может продавать газ напрямую, кому захочет. Система продажи газа через посредника, который принадлежит белорусскому правительству — это яркий пример того, что рынки еще недостаточно интегрированы", — пояснил он.
Также будет возникать вопрос использования транспортных мощностей, добавил эксперт.
"Скажем, может ли Казахстан напрямую поставлять что-нибудь в Европу, используя российские мощности, чтобы у России не было возможности отказать казахстанским компаниям в этом вопросе. Это тоже еще на стадии становления", — отметил он.
Кроме того, возникает вопрос, по какой цене российские компании смогут продавать газ в Казахстан.
"Могут ли эти цены быть выше, чем поставка газа на внутренний российский рынок? Вот такой сюжет, скорее всего, будет еще обсуждаться по мере движения к общему рынку", — предположил Станислав Митрахович.
Также может потребоваться коррекция налогового законодательства и гражданского права, добавил он.
Устранение барьеров
Согласно подписанной в Санкт-Петербурге декларации, до 2030 года планируется полностью убрать препятствия для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.
Сейчас в реестре числятся 34 барьера, из них 18 планируется устранить до 2025 года, пояснил Николай Петров.
"Работа по устранению препятствий в ЕАЭС идет давно и участникам объединения удалось достигнуть многого. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2022–2023 годах удалось ликвидировать в общей сложности 15 барьеров, 10 препятствий с признаками барьеров, 3 ограничения и 2 изъятия", — уточнил эксперт.
Тем не менее, несмотря на постепенное устранение барьеров, их число может увеличится в обозримом будущем, считает он.
"Мой прогноз обусловлен усилением интеграции, которая, как ожидается, приведет к появлению новых проблем при решении национальных интересов каждого из членов ЕАЭС", — отметил Николай Петров.
По его словам, успешное устранение барьеров будет зависеть от приверженности государств-членов устранять торговые препятствия и продвигать сотрудничество в таких областях, как стандартизация, сертификация и механизм взаимного признания документов.
Макрорегион-лидер
В документе указано, что лидеры стран ЕАЭС намерены к 2045 году добиться превращения Союза в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.
"Государства-члены ЕАЭС обладают значительным экономическим потенциалом, включая богатые природные ресурсы и разнообразную промышленную базу", — отметил Николай Петров.
По его словам, экономическая интеграция и сотрудничество между государствами-членами будут иметь решающее значение для использования этого потенциала для достижения самодостаточности и экономического лидерства на глобальной арене.
"Гармоничное развитие региона, модернизация экономики и обеспечение макроэкономической устойчивости должно решить проблему неравенства, способствовать социальной интеграции и повышению уровня жизни", — сказал эксперт.
По его мнению, для реализации целей, изложенных в декларации, государствам ЕАЭС необходимо решить ряд задач: это существующие до сих пор торговые барьеры, нормативно-правовая база, которая нуждается в гармонизации и необходимость развития инфраструктуры.
"Кроме того, на успех трансформации будет влиять способность государств-членов ЕАЭС согласовывать политику и преодолевать политические разногласия", — заключил он.