https://uz.sputniknews.ru/20231231/v-fergane-otkroyut-uzbeksko-turetskiy-yuvelirnyy-zavod-41889859.html
В Фергане откроют узбекско-турецкий ювелирный завод
В Фергане откроют узбекско-турецкий ювелирный завод
Глава Ферганской области обсудил проект с узбекскими и турецкими бизнесменами.
2023-12-31T20:09+0500
2023-12-31T20:09+0500
2023-12-31T20:09+0500
узбекистан
ферганская область
турция
завод
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Ферганской области планируют открыть узбекско-турецкий ювелирный завод.Проект обсудили на встрече хоким региона Хайрулло Бозоров, местный бизнесмен Улугбек Абдурахимов и турецкие партнеры Али Уяник и Джезми Шен, сообщает пресс-служба хокимията области.Небольшое предприятие изначально планируют запустить в течение двух месяцев в одном из пустующих зданий. А к моменту доставки необходимого оборудования построят новое здание завода.В течение двух лет на предприятии создадут более 300 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млн. Завод будет выпускать ювелирные изделия из серебра как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Здесь же планируют создать научно-исследовательский отдел и центр профессионального обучения.
узбекистан
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узбекистан ферганская область завод ювелирный турция
узбекистан ферганская область завод ювелирный турция
В Фергане откроют узбекско-турецкий ювелирный завод
Глава Ферганской области обсудил проект с узбекскими и турецкими бизнесменами.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Ферганской области планируют открыть узбекско-турецкий ювелирный завод.
Проект обсудили на встрече хоким региона Хайрулло Бозоров, местный бизнесмен Улугбек Абдурахимов и турецкие партнеры Али Уяник и Джезми Шен, сообщает
пресс-служба хокимията области.
Небольшое предприятие изначально планируют запустить в течение двух месяцев в одном из пустующих зданий. А к моменту доставки необходимого оборудования построят новое здание завода.
В течение двух лет на предприятии создадут более 300 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млн. Завод будет выпускать ювелирные изделия из серебра как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Здесь же планируют создать научно-исследовательский отдел и центр профессионального обучения.