https://uz.sputniknews.ru/20240101/mirziyoyev-2024-god-uzbekistan-molodej-biznes-41893893.html

Мирзиёев объявил 2024 год в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса

Мирзиёев объявил 2024 год в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса

Президент также отметил, что будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий

2024-01-01T10:52+0500

2024-01-01T10:52+0500

2024-01-01T10:55+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

новый год

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане 2024 год будет Годом поддержки молодежи и бизнеса. Об этом в новогоднем поздравлении народу республики сообщил Шавкат Мирзиёев.В новом году, по словам президента, активизируется привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности. Особое внимание будет уделено развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооруженных Сил, заявил глава государства.

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