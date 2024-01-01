https://uz.sputniknews.ru/20240101/mirziyoyev-2024-god-uzbekistan-molodej-biznes-41893893.html
Мирзиёев объявил 2024 год в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса
Мирзиёев объявил 2024 год в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса
Президент также отметил, что будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий
2024-01-01T10:52+0500
2024-01-01T10:52+0500
2024-01-01T10:55+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
новый год
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане 2024 год будет Годом поддержки молодежи и бизнеса. Об этом в новогоднем поздравлении народу республики сообщил Шавкат Мирзиёев.В новом году, по словам президента, активизируется привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности. Особое внимание будет уделено развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооруженных Сил, заявил глава государства.
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шавкат мирзиёев 2024 год узбекистан год поддержки молодежи и бизнеса президент увеличение размер заработная плата пенсия стипендия пособия
шавкат мирзиёев 2024 год узбекистан год поддержки молодежи и бизнеса президент увеличение размер заработная плата пенсия стипендия пособия
Мирзиёев объявил 2024 год в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса
10:52 01.01.2024 (обновлено: 10:55 01.01.2024)
Президент также отметил, что будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
В Узбекистане 2024 год будет Годом поддержки молодежи и бизнеса. Об этом в новогоднем поздравлении народу республики сообщил
Шавкат Мирзиёев.
"Наша основная задача — возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и для этого построение сильной экономики", — сказал глава государства.
В новом году, по словам президента, активизируется привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности.
Особое внимание будет уделено развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.
"В центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения. Будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы продолжим всемерную поддержку женщин и представителей старшего поколения, всех, кто нуждается в помощи и содействии. Поднимем на совершенно новый уровень развитие социальной сферы", — отметил Мирзиёев в своем поздравлении.
Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооруженных Сил, заявил глава государства.
"Одним словом, мы мобилизуем все силы и возможности для построения новой жизни, Нового Узбекистана", — сказал президент.
"Благодаря сплоченному труду нашего народа мечта о Новом Узбекистане становится реальностью. Выражаю искреннюю признательность вам, дорогие соотечественники, за все достигнутые нами успехи", — отметил Шавкат Мирзиёев.