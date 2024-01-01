https://uz.sputniknews.ru/20240101/rossiya-predsedatelstvo-sng-41896337.html
Россия стала председателем в СНГ
Россия стала председателем в СНГ
Среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам
2024-01-01T16:28+0500
2024-01-01T16:28+0500
2024-01-01T16:28+0500
россия
снг
председательство
владимир путин
кыргызстан
таджикистан
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств, сообщает РИА Новости.В 2023 году в СНГ председательствовал Кыргызстан. По словам президента России Владимира Путина, за год республика провела активную работу и Москва намерена действовать в тесной координации с бывшим председателем.Приоритеты: экономика, безопасность и суверенитетВ роли председателя Россия выделяет несколько направлений. По словам Путина, в сфере экономики продолжится работа по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.Кроме того, президент России отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Акцент российского председательства будет сделан также на расширении культурно-гуманитарных связей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.Как объяснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, для Кремля важной задачей на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ.Сотрудничество с другими объединениямиОтдельно говорится о планах российского руководства "обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ". Речь идет о взаимодействии с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере.Кроме того, на фоне председательства в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Россия намерена помочь укреплять связи между этими организациями.Вызовы в 2024-ом: выход Молдавии, будущее АрменииПод вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Ее власти еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации некоторых соглашений с содружеством. К 8 февраля 2024 года завершится выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что ассамблее это никакого урона не нанесет, но будет огромной потерей для самого Кишинева.К тому же выходить из зоны свободной торговли СНГ Молдавия не хочет, чтобы не терять важные экономические связи.После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном окончательного контроля над спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на несколько встреч, в том числе и на саммит СНГ в Кыргызстане. Путин, со своей стороны, говорил, что причины отсутствия Пашиняна "вполне понятны" и что в его понимании "никуда Армения из СНГ не уходит". Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым.В марте исполнится 10 лет с тех пор, как Украина приостановила членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта ожидать ее возвращения к активному участию в содружестве не приходится. Но, как говорил на саммите в Кыргызстане Владимир Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к СНГ, так как киевские власти не ратифицировали его основополагающие документы.Несмотря на трудности с некоторыми странами, устойчивость и перспективы СНГ не вызывают сомнений, считает Андрей Суздальцев.Саммиты и мероприятия в РоссииТрадиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией.Помимо саммитов, ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий.В 2025-м председательство в СНГ перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.
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россия председатель снг задачи предстоящий год москва укрепление авторитет организация связи региональные объединения противодействие внешние вызовы
россия председатель снг задачи предстоящий год москва укрепление авторитет организация связи региональные объединения противодействие внешние вызовы
Россия стала председателем в СНГ
Среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств, сообщает РИА Новости
.
В 2023 году в СНГ председательствовал Кыргызстан. По словам президента России Владимира Путина
, за год республика провела активную работу и Москва намерена действовать в тесной координации с бывшим председателем.
Приоритеты: экономика, безопасность и суверенитет
В роли председателя Россия выделяет несколько направлений. По словам Путина, в сфере экономики продолжится работа по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.
Кроме того, президент России отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Акцент российского председательства будет сделан также на расширении культурно-гуманитарных связей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.
Как объяснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев
, для Кремля важной задачей на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ.
"В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной
. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову "содружество" в его названии. Это большая и очень тяжелая работа", — считает эксперт.
Сотрудничество с другими объединениями
Отдельно говорится о планах российского руководства "обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ". Речь идет о взаимодействии с ОДКБ
и ШОС
в области безопасности и с ЕАЭС
в экономической сфере.
"Будем исходить из принципа взаимосвязанности экономик государств СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евразийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова
.
Кроме того, на фоне председательства в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС
Россия намерена помочь укреплять связи между этими организациями.
Вызовы в 2024-ом: выход Молдавии, будущее Армении
Под вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Ее власти еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации некоторых соглашений с содружеством. К 8 февраля 2024 года завершится выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
отмечала, что ассамблее это никакого урона не нанесет, но будет огромной потерей для самого Кишинева.
К тому же выходить из зоны свободной торговли СНГ Молдавия не хочет, чтобы не терять важные экономические связи.
"Молдавия добровольно не покинет ни один рынок", — заявляли молдавские власти, хотя и выражали намерение продолжить денонсацию соглашений, которые им кажутся неэффективными.
После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном
окончательного контроля над спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян
не приехал на несколько встреч, в том числе и на саммит СНГ в Кыргызстане.
Путин, со своей стороны, говорил, что причины отсутствия Пашиняна "вполне понятны" и что в его понимании "никуда Армения из СНГ не уходит". Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым.
В марте исполнится 10 лет с тех пор, как Украина приостановила членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта ожидать ее возвращения к активному участию в содружестве не приходится. Но, как говорил на саммите в Кыргызстане Владимир Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к СНГ, так как киевские власти не ратифицировали его основополагающие документы.
Несмотря на трудности с некоторыми странами, устойчивость и перспективы СНГ не вызывают сомнений, считает Андрей Суздальцев.
"Нужно сделать участие в СНГ более взаимовыгодным для его членов. Настолько взаимовыгодным, чтобы соседи посмотрели на нас с завистью", — добавил он.
Саммиты и мероприятия в России
Традиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией.
Помимо саммитов, ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий.
В 2025-м председательство в СНГ перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе
, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.