https://uz.sputniknews.ru/20240101/yaponiya-zemletryaseniye-glavnoye-41897929.html

В Японии произошло сильное землетрясение — главное к этому моменту

В Японии произошло сильное землетрясение — главное к этому моменту

Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается

2024-01-01T14:19+0500

2024-01-01T14:19+0500

2024-01-01T14:19+0500

япония

землетрясение

толчки

аэс

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Сразу два мощных землетрясения с разницей менее чем в пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. Об этом рассказали в Главном метеорологическом агентстве страны, сообщает РИА Новости.По данным ведомства, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени. Следующий, более мощный удар произошел в 16.10. Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,6.Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.Позже метеорологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7, толчки которого ощущались в Осаке.В префектуре Исикава обесточены около 32,5 тыс. домов, остановилось движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьер-министра открыли экстренный штаб по сбору информации о землетрясении. Правительству, в частности, поручили взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.По уточненным данным, информации о сбоях в работе АЭС пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

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