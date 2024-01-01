https://uz.sputniknews.ru/20240101/yaponiya-zemletryaseniye-glavnoye-41897929.html
В Японии произошло сильное землетрясение — главное к этому моменту
В Японии произошло сильное землетрясение — главное к этому моменту
Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается
2024-01-01T14:19+0500
2024-01-01T14:19+0500
2024-01-01T14:19+0500
япония
землетрясение
толчки
аэс
эвакуация
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Сразу два мощных землетрясения с разницей менее чем в пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. Об этом рассказали в Главном метеорологическом агентстве страны, сообщает РИА Новости.По данным ведомства, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени. Следующий, более мощный удар произошел в 16.10. Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,6.Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.Позже метеорологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7, толчки которого ощущались в Осаке.В префектуре Исикава обесточены около 32,5 тыс. домов, остановилось движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьер-министра открыли экстренный штаб по сбору информации о землетрясении. Правительству, в частности, поручили взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.По уточненным данным, информации о сбоях в работе АЭС пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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япония сильное землетрясение толчки осака киото токио пострадавшие разрушения
япония сильное землетрясение толчки осака киото токио пострадавшие разрушения
В Японии произошло сильное землетрясение — главное к этому моменту
Толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik.
Сразу два мощных землетрясения с разницей менее чем в пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. Об этом рассказали в Главном метеорологическом агентстве страны, сообщает РИА Новости
.
По данным ведомства, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени. Следующий, более мощный удар произошел в 16.10. Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,6.
Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
Позже метеорологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7, толчки которого ощущались в Осаке.
"В стране объявили угрозу цунами. На западном побережье отмечались волны высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра. В районе крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки- Карива" зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров. По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на японских атомных объектах не происходило", — говорится в сообщении.
В префектуре Исикава обесточены около 32,5 тыс. домов, остановилось движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьер-министра открыли
экстренный штаб по сбору информации о землетрясении.
Правительству, в частности, поручили взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии землетрясений.
По уточненным данным
, информации о сбоях в работе АЭС пока не поступало, правительство находится в тесном взаимодействии с местными администрациями и ответственными ведомствами для обеспечения безопасности людей, заявил в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.
"Ожидается цунами до 5 метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей", — отметил он.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.