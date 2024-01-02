https://uz.sputniknews.ru/20240102/eaeu-predsedatelstvo-rossiya-armeniya-2024-41900067.html

Председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении

Председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении

В рамках председательства пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве, III Евразийский экономический форум, заседание Евразийского межправсовета другие мероприятия.

2024-01-02T09:42+0500

2024-01-02T09:42+0500

2024-01-02T09:42+0500

еаэс

россия

председательство

армения

владимир путин

еэк

москва

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Председательство в Евразийском экономическом союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, сообщается на сайте ЕЭК.В рамках председательства запланированы заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве, приуроченное к 10-летнему юбилею Евразийского экономического союза, проведение III Евразийского экономического форума, заседания Евразийского межправительственного совета, а также ряд других мероприятий, добавили в пресс-службе ЕЭК.В ближайшее время ожидают обращения премьер-министра Армении, председателя Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета Никола Пашиняна к главам государств Евразийского экономического союза с приоритетными направлениями председательства Армении в органах ЕАЭС.О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил на саммите организации в конце декабря в Санкт-Петербурге Владимир Путин. Глава РФ пообещал армянской стороне в связи с этим всю необходимую помощь.В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в ходе того же саммита, что республика, принимая председательство в органах ЕАЭС, рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач. Он также обозначил приоритеты Еревана, заявив, что в основе договора о Евразийском экономическом союзе "лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки".Вместе с тем, Пашинян отметил, что армянская сторона считает важным принятие декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, а также приветствует подписание Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле с Ираном, способствующее укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с этой страной.До заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, армянская сторона в 2023 году отказывалась от участия в заседаниях других евразийских интеграционных объединений.По словам Владимира Путина, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Президент РФ подчеркнул, что не считает, что республике был бы выгоден выход из этих объединений.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Для справки: В соответствии с Договором о ЕАЭС, председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

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