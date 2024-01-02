https://uz.sputniknews.ru/20240102/park-alpaka-sochi-roza-xutor-41903664.html
Иду гладить альпака — антистресс горного курорта "Роза Хутор"
Иду гладить альпака — антистресс горного курорта "Роза Хутор"
Самые милые представители семейства верблюдовых с легкостью завоюют любое сердце. Шерсть альпака — одно из самых шелковистых волокон в природе. А дружелюбие и оптимизм этих животных делает их отличными “психотерапевтами” для человека
2024-01-02T15:54+0500
2024-01-02T15:54+0500
2024-01-02T15:54+0500
горнолыжный курорт
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Парк альпак "Пача мама" — небольшое и уютное место в окружении Кавказских гор. Его название происходит от имени богини земли и плодородия у индейцев кечуа и аймара. По легенде первым, кого увидела Пачамама, спустившись на землю, была именно альпака.Посетители фермы получают колоссальную дозу положительных эмоций. Парк населяют также милые кролики, резвые козлята и кучерявые овечки. Всех обитателей этого маленького уголка милоты можно покормить и даже погладить.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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парк альпак "роза хутор" шерсть альпака дружелюбие оптимизм животные
парк альпак "роза хутор" шерсть альпака дружелюбие оптимизм животные
Иду гладить альпака — антистресс горного курорта "Роза Хутор"
Эксклюзив
Самые милые представители семейства верблюдовых с легкостью завоюют любое сердце. Шерсть альпака — одно из самых шелковистых волокон в природе. А дружелюбие и оптимизм этих животных делает их отличными “психотерапевтами” для человека.
Парк альпак "Пача мама" — небольшое и уютное место в окружении Кавказских гор. Его название происходит от имени богини земли и плодородия у индейцев кечуа и аймара. По легенде первым, кого увидела Пачамама, спустившись на землю, была именно альпака.
Посетители фермы получают колоссальную дозу положительных эмоций. Парк населяют также милые кролики, резвые козлята и кучерявые овечки. Всех обитателей этого маленького уголка милоты можно покормить и даже погладить.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
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