https://uz.sputniknews.ru/20240102/park-alpaka-sochi-roza-xutor-41903664.html

Иду гладить альпака — антистресс горного курорта "Роза Хутор"

Иду гладить альпака — антистресс горного курорта "Роза Хутор"

Самые милые представители семейства верблюдовых с легкостью завоюют любое сердце. Шерсть альпака — одно из самых шелковистых волокон в природе. А дружелюбие и оптимизм этих животных делает их отличными “психотерапевтами” для человека

2024-01-02T15:54+0500

2024-01-02T15:54+0500

2024-01-02T15:54+0500

горнолыжный курорт

сочи

роза хутор

парк

животные

видео

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Парк альпак "Пача мама" — небольшое и уютное место в окружении Кавказских гор. Его название происходит от имени богини земли и плодородия у индейцев кечуа и аймара. По легенде первым, кого увидела Пачамама, спустившись на землю, была именно альпака.Посетители фермы получают колоссальную дозу положительных эмоций. Парк населяют также милые кролики, резвые козлята и кучерявые овечки. Всех обитателей этого маленького уголка милоты можно покормить и даже погладить.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

сочи

роза хутор

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