https://uz.sputniknews.ru/20240102/uzbekistan-forbes-statya-luchsheye-turnapravleniye-41907724.html
Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений
Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений
Авторитетное финансово-экономическое издание, аудитория которого составляет около 5 млн человек по всему миру, рекомендует своим читателям путешествовать по республике, называя ее одним из лучших мест для посещения в 2024 году
2024-01-02T18:00+0500
2024-01-02T18:00+0500
2024-01-02T18:00+0500
узбекистан
туризм
forbes
статья
путешествие
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Американский журнал Forbes опубликовал статью об интересных местах, которые обязательно нужно посетить туристам в 2024 году, сообщает ИА "Дунё"."В Узбекистане можно увидеть лучше всего сохранившиеся исторические памятники эпохи Шелкового пути, а также величественные горы и перспективную столицу Узбекистана – Ташкент", — цитирует Forbes слова вице-президента ведущего в мире издателя путеводителей "Lonely Planet" Тома Холла.Также отмечается, что для передвижения по регионам страны запущены удобные и дешевые поезда."Есть несколько прямых еженедельных рейсов из Нью-Йорка для путешественников из США в Узбекистан. Также транзиты через Сеул и Стамбул создадут удобство для туристов", — говорится в статье.В 2022 году "Forbes" уже включал Узбекистан в список 50 лучших регионов для путешествий. Общая аудитория этого авторитетного финансово-экономического издания составляет около 5 млн человек по всему миру.
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forbes узбекистан список лучшие турнаправления 2024 год
forbes узбекистан список лучшие турнаправления 2024 год
Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений
Авторитетное финансово-экономическое издание с аудиторией около 5 млн человек по всему миру, рекомендовало своим читателям путешествовать по республике, назвав ее одним из лучших мест для посещения в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Американский журнал Forbes опубликовал статью об интересных местах, которые обязательно нужно посетить туристам в 2024 году, сообщает
ИА "Дунё".
"В Узбекистане можно увидеть лучше всего сохранившиеся исторические памятники эпохи Шелкового пути, а также величественные горы и перспективную столицу Узбекистана – Ташкент", — цитирует Forbes слова вице-президента ведущего в мире издателя путеводителей "Lonely Planet" Тома Холла.
Также отмечается, что для передвижения по регионам страны запущены удобные и дешевые поезда.
"Есть несколько прямых еженедельных рейсов из Нью-Йорка для путешественников из США в Узбекистан. Также транзиты через Сеул и Стамбул создадут удобство для туристов", — говорится в статье.
В 2022 году "Forbes" уже включал Узбекистан в список 50 лучших регионов для путешествий. Общая аудитория этого авторитетного финансово-экономического издания составляет около 5 млн человек по всему миру.