https://uz.sputniknews.ru/20240102/uzbekistan-novorojdennyye-yanvarya-2024-41903961.html

В первый день нового года в Узбекистане родилось 1 859 детей — Минздрав

В первый день нового года в Узбекистане родилось 1 859 детей — Минздрав

Больше всего новорожденных появилось в Кашкадарьинской области. Общее число родившихся в республике близнецов — 45

2024-01-02T13:31+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. За сутки 1 января 2024 года в Узбекистане родилось 1 859 детей, из них 847 девочек и 1 012 мальчиков, сообщает пресс-служба Минздрава.Для сравнения: в первый день 2023 года родилось 2 155 детей, 2022-го — 2 316, 2021-го — 1 644, 2020-го — 1 974, 2019-го — 1 708, 2018-го — 1 961.Больше всего новорожденных 1 января текущего года появилось в Кашкадарьинской области — 207. На втором месте — Андижанская область, где родился 201 ребенок (включая в одном случае близнецов).Из 198 детей, родившихся в этот день в Самаркандской области — 7 пар близнецов. В Ферганской области появилось 195 новорожденных (4 пары близнецов), в Сурхандарьинской — 185 (одна двойня и одна тройня), в Наманганской — 178, в Ташкентской — 172, в Ташкенте — 144 (одна двойня). В общей сложности близнецы появились в 22 случаях, (в 21 случае — двойняшки, в 1 — тройняшки).В Бухарской области родилось 86 детей (четыре двойни), в Джизакской — 78, в Хорезмской — 72, в Каракалпакстане — 67 (одна двойня), в Сырдарьинской области — 42 (одна двойня) и в Навоийской области — 36 (одна двойня). Общее число родившихся в республике близнецов — 45.

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дети узбекистан рождение 1 января 2024 года кашкадарьинская область близнецы