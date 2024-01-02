https://uz.sputniknews.ru/20240102/yaponiya-zemletryaseniye-pogibshiye-41900678.html

Число жертв землетрясений в Японии возросло до 48

Число жертв землетрясений в Японии возросло до 48

Количество пострадавших исчисляется десятками. Кроме этого, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.

2024-01-02T10:59+0500

2024-01-02T10:59+0500

2024-01-02T13:39+0500

в мире

происшествия

япония

землетрясение

жертвы

пострадавшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/02/41900514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a05be519749c366004a125f727f9185f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.Больше всего жертв в городе Судзу — 20 человек, в Вадзиме их число достигло 19.Ранее сообщали о 30 погибших. Число пострадавших исчисляют десятками. Кроме этого, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.Также после серии мощных землетрясений в городе Вадзима японской префектуры Исикава возник крупный пожар. В результате частично или полностью выгорели более 200 строений.Подземные толчки привели и к остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.Жители районов, пострадавших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, просят о помощи необычным способом. Они выкладывают на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS (международный сигнал бедствия в радиотелеграфной, с использованием азбуки Морзе, связи).На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу префектуры Исикава люди сложили большую надпись SOS из труб, стульев и других предметов. Напомним, что 1 января 2024 года на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10.06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали. Во вторник утром предупреждение о цунами сняли.Угрозу цунами отменили и на российском Дальнем Востоке — ранее ее объявляли на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

япония землетрясения погибшие пострадавшие завалы здания обрушение