https://uz.sputniknews.ru/20240103/med-nagrevaniye-vrach-rekomendatsii-41910865.html
Становится ли мед токсичным после нагревания — ответ специалиста
Становится ли мед токсичным после нагревания — ответ специалиста
При нагревании меда разрушается часть ферментов и витаминов
2024-01-03T22:05+0500
2024-01-03T22:05+0500
2024-01-03T22:05+0500
это интересно
мед
мнение эксперта
полезные свойства
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Бытует мнение, что при нагревании мед становится токсичным и опасным для здоровья. Правда это или миф, радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.По его словам, мед имеет более 600 полезных свойств. Чаще всего людям нравится, когда это лакомство красиво льется, и, если мед засахарился и потерял текучесть, многие его нагревают. В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается.Также он рассказал, как нагреть мед, чтобы максимально сохранить его полезные свойства."Мед нужно нагревать не в микроволновке, а на водяной бане. Причем классический способ, когда вы ставите емкость с водой на плиту, тоже неправильный. Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня", — объяснил Золотарев.Он добавил, что при таком режиме нагревания тотального разрушения полезных веществ в продукте не произойдет.
https://uz.sputniknews.ru/20240102/granat-polza-vred-vrach-rekomendatsii-41901069.html
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мед нагревание токсичность ферменты витамины
мед нагревание токсичность ферменты витамины
Становится ли мед токсичным после нагревания — ответ специалиста
При нагревании меда разрушается часть ферментов и витаминов.
Бытует мнение, что при нагревании мед становится токсичным и опасным для здоровья. Правда это или миф, радио Sputnik
рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
По его словам, мед имеет более 600 полезных свойств. Чаще всего людям нравится, когда это лакомство красиво льется, и, если мед засахарился и потерял текучесть, многие его нагревают. В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается.
"Часто встречается информация о том, что если мед нагреть, то он приобретет токсические свойства. Это далеко не так. Действительно, мед может потерять ряд свойств после того, как вы его нагрели. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки. Но новые токсические свойства при нагревании не появляются", – объяснил специалист.
Также он рассказал, как нагреть мед, чтобы максимально сохранить его полезные свойства.
"Мед нужно нагревать не в микроволновке, а на водяной бане. Причем классический способ, когда вы ставите емкость с водой на плиту, тоже неправильный. Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня", — объяснил Золотарев.
Он добавил, что при таком режиме нагревания тотального разрушения полезных веществ в продукте не произойдет.