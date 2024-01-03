https://uz.sputniknews.ru/20240103/med-nagrevaniye-vrach-rekomendatsii-41910865.html

Становится ли мед токсичным после нагревания — ответ специалиста

Становится ли мед токсичным после нагревания — ответ специалиста

При нагревании меда разрушается часть ферментов и витаминов

2024-01-03T22:05+0500

2024-01-03T22:05+0500

2024-01-03T22:05+0500

это интересно

мед

мнение эксперта

полезные свойства

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Бытует мнение, что при нагревании мед становится токсичным и опасным для здоровья. Правда это или миф, радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.По его словам, мед имеет более 600 полезных свойств. Чаще всего людям нравится, когда это лакомство красиво льется, и, если мед засахарился и потерял текучесть, многие его нагревают. В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается.Также он рассказал, как нагреть мед, чтобы максимально сохранить его полезные свойства."Мед нужно нагревать не в микроволновке, а на водяной бане. Причем классический способ, когда вы ставите емкость с водой на плиту, тоже неправильный. Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня", — объяснил Золотарев.Он добавил, что при таком режиме нагревания тотального разрушения полезных веществ в продукте не произойдет.

https://uz.sputniknews.ru/20240102/granat-polza-vred-vrach-rekomendatsii-41901069.html

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