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В каких случаях гранат может навредить организму — врач
В каких случаях гранат может навредить организму — врач
Диетолог Круглова объяснила, в при каких заболеваниях плоды граната не стоит включать в рацион
2024-01-02T22:04+0500
2024-01-02T22:04+0500
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витамины
гранат
заболевания
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Гранат содержит вещества, способствующие профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, однако в некоторых случаях лучше от него отказаться.Кисло-сладкий, сочный гранат с древнейших времен широко используют в кулинарии и косметологии. Кроме приятного вкуса, этот плод обладает и другими полезными свойствами, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.По ее словам, зимой особенно важно включать гранаты в рацион.Вместе с тем она предупредила, что людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом нужно ограничивать употребление гранатов, а иногда и полностью от них отказываться.Также она рассказала почему нужно отдавать предпочтение целым плодам, а не гранатовому соку."Сок тоже богат витаминами и минералами. Но помимо этих компонентов в цельном гранате содержатся пищевые волокна, а в соке их нет. В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным", — рекомендовала врач.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html
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врач гранат вред организм заболевания рацион
врач гранат вред организм заболевания рацион

В каких случаях гранат может навредить организму — врач

22:04 02.01.2024
© Sputnik / Асатур ЕсаянцГранат
Гранат - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Диетолог Круглова объяснила при каких заболеваниях плоды граната не стоит включать в рацион.
Гранат содержит вещества, способствующие профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, однако в некоторых случаях лучше от него отказаться.
Кисло-сладкий, сочный гранат с древнейших времен широко используют в кулинарии и косметологии. Кроме приятного вкуса, этот плод обладает и другими полезными свойствами, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, зимой особенно важно включать гранаты в рацион.
"Зимой гранат является хорошим источником витамина С. В этот период других ягод, фруктов и овощей в свежем виде становится меньше, и гранат восполняет нехватку важного витамина. Еще гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья. Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний", – объяснила специалист.
Вместе с тем она предупредила, что людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом нужно ограничивать употребление гранатов, а иногда и полностью от них отказываться.
"Если говорить про противопоказания, то при заболеваниях пищеварительного тракта в стадии обострения стоит воздержаться от употребления граната. Но если у вас стойкая ремиссия, то есть гранат можно. Следующее ограничение – нарушение углеводного обмена, сахарный диабет. Здесь надо обращать внимание на количество, потому что в гранате есть простые углеводы. Не исключить из рациона, но ограничить", – добавила Круглова.
Также она рассказала почему нужно отдавать предпочтение целым плодам, а не гранатовому соку.
© Қишлоқ хўжалиги вазирлигиАнор
Анор - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2024
Анор
© Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
"Сок тоже богат витаминами и минералами. Но помимо этих компонентов в цельном гранате содержатся пищевые волокна, а в соке их нет. В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным", — рекомендовала врач.
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