https://uz.sputniknews.ru/20240102/granat-polza-vred-vrach-rekomendatsii-41901069.html

В каких случаях гранат может навредить организму — врач

В каких случаях гранат может навредить организму — врач

Диетолог Круглова объяснила, в при каких заболеваниях плоды граната не стоит включать в рацион

2024-01-02T22:04+0500

2024-01-02T22:04+0500

2024-01-02T22:04+0500

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Гранат содержит вещества, способствующие профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, однако в некоторых случаях лучше от него отказаться.Кисло-сладкий, сочный гранат с древнейших времен широко используют в кулинарии и косметологии. Кроме приятного вкуса, этот плод обладает и другими полезными свойствами, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.По ее словам, зимой особенно важно включать гранаты в рацион.Вместе с тем она предупредила, что людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом нужно ограничивать употребление гранатов, а иногда и полностью от них отказываться.Также она рассказала почему нужно отдавать предпочтение целым плодам, а не гранатовому соку."Сок тоже богат витаминами и минералами. Но помимо этих компонентов в цельном гранате содержатся пищевые волокна, а в соке их нет. В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным", — рекомендовала врач.

https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html

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