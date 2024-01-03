https://uz.sputniknews.ru/20240103/mirziyoyev-soveschaniye-voorujennyye-sily-41909572.html

Узбекистан локализует производство отдельных видов вооружения

Узбекистан локализует производство отдельных видов вооружения

Глава республики дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности Вооруженных Сил и повышению обороноспособности страны.

2024-01-03T09:53+0500

2024-01-03T09:53+0500

2024-01-03T10:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

вооруженные силы

министр обороны узбекистана

общество

военная техника

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В Узбекистане начата локализация производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники. Об этом шла речь на совещании под председательством президента по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил РУз.Министр обороны республики рассказал работе по повышению эффективности боевой и морально-психологической подготовки войск, деятельности органов управления, объединений, соединений и частей, а также профильных вузов.Как отмечалось, начиная с 2016 года особое внимание уделяется реформированию национальной армии, совершенствованию организационной структуры и системы дислокации Вооруженных Сил, оснащению войск современными образцами вооружения и техники, повышению их боеготовности и боеспособности, а также профессионализма военнослужащих.В целях военно-патриотического воспитания молодежи в прошлом году провели свыше 24 тыс. мероприятий в махаллях, на учебные сборы "Школ мужества" привлекли более 5 тыс. молодых людей.Кроме того, в военных городках организовали кружки и секции по различным дисциплинам, видам спорта и искусства для детей и подростков из семей, включенных в "железную тетрадь", а также закрепили их за командирами бригад и командующими военных округов.Более 35 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил участвовали в свыше 580 мероприятиях оперативно-боевой подготовки.В фокусе внимания также усиление соцзащиты военнослужащих и членов их семей.В деятельность военных вузов внедрили новую систему подготовки военных кадров на основе передовых технологий.Кроме того, особое внимание уделяется цифровизации военной сферы, включая поэтапное внедрение современных автоматизированных систем управления войсками, а также совершенствование системы связи.На совещании подчеркивалась важность продолжения работы по оснащению национальной армии современными образцами вооружения и военно-технического имущества, а также совершенствованию оборонно-промышленного комплекса.Участники также рассмотрели вопросы организации празднования 32-й годовщины образования Вооруженных Сил и Дня защитника Родины, которые отмечают 14 января.По итогам совещания Мирзиёев дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности Вооруженных Сил и повышению обороноспособности страны.

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