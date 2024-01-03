Узбекистан локализует производство отдельных видов вооружения
09:53 03.01.2024 (обновлено: 10:14 03.01.2024)
© Министерство обороны УзбекистанаКонкурс “Отличник войсковой разведки”
© Министерство обороны Узбекистана
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Глава республики дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности Вооруженных Сил и повышению обороноспособности страны.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В Узбекистане начата локализация производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники. Об этом шла речь на совещании под председательством президента по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы оборонного строительства и развития Вооруженных Сил
Рассмотрены вопросы оборонного строительства и развития Вооруженных Сил
© Пресс-служба президента Узбекистана
Министр обороны республики рассказал работе по повышению эффективности боевой и морально-психологической подготовки войск, деятельности органов управления, объединений, соединений и частей, а также профильных вузов.
Как отмечалось, начиная с 2016 года особое внимание уделяется реформированию национальной армии, совершенствованию организационной структуры и системы дислокации Вооруженных Сил, оснащению войск современными образцами вооружения и техники, повышению их боеготовности и боеспособности, а также профессионализма военнослужащих.
"В корне пересмотрены система технического и тылового обеспечения подразделений, внедрена система аутсорсинга и военных кластеров. Активно развиваются предприятия оборонно-промышленного комплекса, начата локализация производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники", — говорится в сообщении пресс-службы президента РУз.
В целях военно-патриотического воспитания молодежи в прошлом году провели свыше 24 тыс. мероприятий в махаллях, на учебные сборы "Школ мужества" привлекли более 5 тыс. молодых людей.
Кроме того, в военных городках организовали кружки и секции по различным дисциплинам, видам спорта и искусства для детей и подростков из семей, включенных в "железную тетрадь", а также закрепили их за командирами бригад и командующими военных округов.
Более 35 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил участвовали в свыше 580 мероприятиях оперативно-боевой подготовки.
В фокусе внимания также усиление соцзащиты военнослужащих и членов их семей.
В деятельность военных вузов внедрили новую систему подготовки военных кадров на основе передовых технологий.
Кроме того, особое внимание уделяется цифровизации военной сферы, включая поэтапное внедрение современных автоматизированных систем управления войсками, а также совершенствование системы связи.
"Благодаря принятым мерам повышена эффективность боевой подготовки войск, значительно возросли профессионализм военнослужащих, их боевой дух и психологическая подготовленность", — говорится в сообщении пресс-службы.
На совещании подчеркивалась важность продолжения работы по оснащению национальной армии современными образцами вооружения и военно-технического имущества, а также совершенствованию оборонно-промышленного комплекса.
Участники также рассмотрели вопросы организации празднования 32-й годовщины образования Вооруженных Сил и Дня защитника Родины, которые отмечают 14 января.
По итогам совещания Мирзиёев дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности Вооруженных Сил и повышению обороноспособности страны.