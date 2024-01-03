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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-boytsy-angar-boyepripasy-vsu-xarkov-41916575.html
Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове
Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове
Также ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
2024-01-03T18:00+0500
2024-01-03T18:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили военные объекты в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах, добавили в Минобороны РФ.Ситуация на других участках фронта.Купянское направлениеЗападная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также поразила живую силу противника в районе этого села и Ивановки.Потери украинской армии:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.Противник потерял:Донецкое направлениеЮжная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).Потери украинской армии:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).Потери противника:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.В результате уничтожены:Херсонское направлениеГруппировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.ВСУ потеряли:Силы ПВО за сутки перехватили 8 баллистических ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.
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россия военные уничтожение ангар авиабоеприпасы всу харьков
россия военные уничтожение ангар авиабоеприпасы всу харьков

Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове

18:00 03.01.2024
© SputnikИстребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России, оснащенный авиационными ракетами
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России, оснащенный авиационными ракетами - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2024
© Sputnik
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Также ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили военные объекты в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — указано в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах, добавили в Минобороны РФ.
Ситуация на других участках фронта.
Купянское направление
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также поразила живую силу противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии:
более 35 военнослужащих;
три автомобиля;
САУ Krab польского производства.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял:
порядка 40 человек убитыми и ранеными;
два автомобиля;
гаубицу Д-30.
Донецкое направление
Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).
Потери украинской армии:
не менее 310 солдат;
танк;
две американских БМП Bradley;
три боевые бронированные машины;
девять автомобилей;
САУ "Мста-Б";
орудие Д-20;
гаубица Д-30;
станция радиоэлектронной борьбы.
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника:
примерно 115 военнослужащих;
две боевые бронемашины;
три пикапа;
САУ "Гвоздика".
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
В результате уничтожены:
не менее 55 солдат;
три боевые бронемашины;
два автомобиля.
Херсонское направление
Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
ВСУ потеряли:
более 50 военнослужащих;
две боевые бронемашины;
три автомобиля;
пусковую установку ЗРК "Бук-М1";
гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили 8 баллистических ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.
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