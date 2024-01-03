Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове
© SputnikИстребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России, оснащенный авиационными ракетами
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Также ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили военные объекты в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — указано в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах, добавили в Минобороны РФ.
Ситуация на других участках фронта.
Купянское направление
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также поразила живую силу противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии:
более 35 военнослужащих;
три автомобиля;
САУ Krab польского производства.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял:
порядка 40 человек убитыми и ранеными;
два автомобиля;
гаубицу Д-30.
Донецкое направление
Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).
Потери украинской армии:
не менее 310 солдат;
танк;
две американских БМП Bradley;
три боевые бронированные машины;
девять автомобилей;
САУ "Мста-Б";
орудие Д-20;
гаубица Д-30;
станция радиоэлектронной борьбы.
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника:
примерно 115 военнослужащих;
две боевые бронемашины;
три пикапа;
САУ "Гвоздика".
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
В результате уничтожены:
не менее 55 солдат;
три боевые бронемашины;
два автомобиля.
Херсонское направление
Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
ВСУ потеряли:
более 50 военнослужащих;
две боевые бронемашины;
три автомобиля;
пусковую установку ЗРК "Бук-М1";
гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили 8 баллистических ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.