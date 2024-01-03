https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-boytsy-angar-boyepripasy-vsu-xarkov-41916575.html

Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове

Российские военные уничтожили ангар с авиабоеприпасами ВСУ в Харькове

Также ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

2024-01-03T18:00+0500

2024-01-03T18:00+0500

2024-01-03T18:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

россия

украина

всу

вооружение

безопасность

министерство обороны россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0b/29043306_0:9:3125:1767_1920x0_80_0_0_1476e1efa66000e4ff6e4af844098d27.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили военные объекты в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах, добавили в Минобороны РФ.Ситуация на других участках фронта.Купянское направлениеЗападная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также поразила живую силу противника в районе этого села и Ивановки.Потери украинской армии:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.Противник потерял:Донецкое направлениеЮжная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).Потери украинской армии:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).Потери противника:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.В результате уничтожены:Херсонское направлениеГруппировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.ВСУ потеряли:Силы ПВО за сутки перехватили 8 баллистических ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия военные уничтожение ангар авиабоеприпасы всу харьков