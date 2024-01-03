https://uz.sputniknews.ru/20240103/rossiya-situatsiya-sanktsii-rynki-neft-41912520.html

Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт

Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт

2023 г. стал периодом окончательной адаптации к изменениям, произошедшим в 2022-ом. Трансформация, которая затронула весь мировой энергетический рынок, была вызвана санкциями, введенными против России

2024-01-03T14:18+0500

2024-01-03T14:18+0500

2024-01-03T14:18+0500

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нефть

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Можно условно выделить две волны перестроения рынков. Первая началась весной 2022-го. В марте прошлого года США ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа с 1 апреля 2022 года. Одновременно европейские компании откровенно боялись покупать новые партии российской нефти на спотовом рынке, хотя и продолжали получать сырье по заключенным ранее долгосрочным контрактам. Например, компания Shell купила партию российской нефти и выпустила официальное извинение, назвав это "трудным решением". Это привело к перенаправлению потока нефти из России на азиатские рынки. Но на подписание контрактов с перевозчиками и новыми покупателями ушло несколько недель, во время которых экспорт из России уменьшился. В результате цены в моменте на бирже достигали 120 долларов за баррель. Но и скидка на российскую нефть в первом полугодии 2022 года возросла, так как Москве нужно было вытеснить традиционных поставщиков с азиатских рынков и покрыть санкционные риски. Однако на протяжении прошлого года дисконт постепенно снижался.Текущий "нефтяной год" начался с 5 декабря 2022 года, когда против России вступили в силу два типа санкций: 1) запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом в Евросоюз, 2) "потолок цены" (запрет на перевозку нефти танкерами и страховку этой перевозки, если цена превышает 60 долларов за баррель). С 5 февраля 2023 г. аналогичные ограничения (и эмбарго, и "потолок цены") начали действовать и по отношению к российским нефтепродуктам.Введенные ограничения привели к концентрации рынков сбыта российской нефти и топлива. Если смотреть по отдельным странам, то Китай уже много лет является крупнейшим покупателем нефти из России. Однако вместе взятые страны Евросоюза обгоняли его по объемам закупки. Получалось, что в целом российский экспорт был довольно диверсифицированным.Танкерные поставки растутК декабрю 2023 года около 70,5% продаж российской нефти, перевозимой морским транспортом, приходилось на две страны: Китай и Индию. Если учитывать поставки в Турцию, находящуюся на третьем месте, то получается около 84% танкерных поставок нефти. Если же мы учитываем еще и трубопроводные поставки, цифры выйдут еще больше.С одной стороны, такая концентрация – это риск, ведь Россия зависима от пары стран как рынка сбыта своего основного экспортного товара. С другой стороны, Китай и Индия — большие и растущие потребители нефти. Они, в отличие от западных стран, не говорят об отказе от ископаемых источников энергии. Так зачем же отказываться от присутствия на столь привлекательных рынках?Экспорт по трубопроводам и НПЗ в ГерманииВажные изменения в 2023 году происходили в сегменте экспорта российской нефти по трубопроводам. Поставки нефтепроводами в Европу не запрещены санкциями ЕС. Но еще в 2022-м Польша всячески уговаривала Германию синхронно на национальном уровне ввести эмбарго на российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу "Дружба". В итоге Берлин сделал это с января 2023-го, а сама Польша – нет. Вероятно, Варшава боялась исков от российских компаний за невыполнение условий контрактов и хотела дождаться окончания договоров. В итоге Россия сама в феврале 2023-го остановила прокачку по "Дружбе" сырья на польские НПЗ.Германия в условиях отсутствия трубопроводных поставок российской нефти попыталась реализовать самое простое решение – договориться об импорте нефти из Казахстана по тому же нефтепроводу "Дружба" транзитом через Россию. Стороны договаривались на поставку 1,2 млн тонн. нефти в год. Однако за 11 месяцев года было прокачано только 843 тыс. тонн, а в декабре планируется поставить еще около 150 тыс. тонн. Итого – чуть меньше 1 млн. тонн. Этого явно не хватает, чтобы заменить российские поставки, которые в 2021 году составили 17 млн тонн, а в 2022-м — 15,1 млн тонн.Немецкие НПЗ после отказа от импорта российской нефти по "Дружбе" недозагружены. Масла в огонь добавляет Польша, которая стремится не допустить в Германию нефть по нефтепроводу с востока – вне зависимости от ее происхождения. Варшава хочет, чтобы немецкие НПЗ загружались нефтью, отгружаемой с танкеров в польском Гданьске, так как в этом случае получит деньги за перевалку, транспортировку по нефтепроводу от порта на юг до пересечения с "Дружбой" и далее в Германию. За все это заплатят немецкие компании. Но стратегической целью является покупка немецких НПЗ польской PKN Orlen. На первом этапе она намерена приобрести доли в немецких НПЗ, которые ранее принадлежали "Роснефти" и были де-факто национализированы. А в дальнейшем Варшава постарается консолидировать контрольные пакеты.Интриги с ОПЕК+С финансовой точки зрения 2023 год ознаменовался ростом доходов России от экспорта нефти. Во-первых, скидка на российскую нефть снижалась по мере выстраивания логистики и отладки финансовых операций (с 35 до 10,3 долларов на баррель).Во-вторых, цены на нефть на мировом рынке в целом росли с июля до октября, что позволило России увеличить доходы. Это было связано с решениями стран участниц ОПЕК+. В феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, потом ряд участников соглашения снизили производство на 1,2 млн. баррелей в сутки. А с июля Саудовская Аравия сократила свою добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. Это позволило подтолкнуть цены на нефть вверх (в ноябре – 72,8 долларов за баррель).Но именно с ОПЕК+ связана основная интрига нефтяной отрасли в 2024 году. Пока участники соглашения снижают производство поддерживая цены, страны, не входящие в организацию, пользуясь чужими усилиями наращивают добычу. Естественно, что долго подобный процесс длиться не может, и в какой-то момент дальнейшее сокращение добычи окажется невыгодным, так как возрастающая цена не покроет убытка от снижения объемов реализации. Вероятно, этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также визита президента Ирана в Москву в конце 2023-го.Странам ОПЕК+ необходимо оперативно реагировать на возрастающий спрос на нефть в мире, чтобы увеличивать свою добычу и удовлетворять его, не позволяя делать это производителям из третьих стран. Тем более, что в 2024 году в России предполагается запустить новые проекты. Например, "Роснефть" заявила, что в наступившем году начнет добычу в рамках проекта "Восток ойл", который к 2027 году должен отгружать до 50 млн. тонн, а к 2030 году — до 100 млн тонн. Такие объемы одного проекта повлияют на уровень добычи всей страны. Поэтому крайне актуально решать вопрос увеличения квот на добычу с ОПЕК+.Уже в конце 2023 года здесь были отмечены некоторые риски. Так, 21 декабря министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что его страна выходит из ОПЕК. За этим может последовать цепная реакция и полный развал соглашения ОПЕК+, ведь другие участники также могут нарастить добычу. Проблема заключается в том, что если сделка развалится, то все будут производить по максимуму, и цены упадут. А от этого пострадает не только Россия, но и другие нефтеэкспортеры на постсоветском пространстве – Казахстан и Азербайджан.Казахстан, Азербайджан и другие страныПока проблем с реализацией у Казахстана и Азербайджана не было. Наоборот, их нефть успешно продается на европейском рынке при отсутствии российских поставок. Казахстан перестраховался и в 2022 году обозначил свои объемы экспорта как сорт KEPCO, хотя нефть идентична по своим показателям российской Urals. При этом на KEPCO нет скидки, в отличии от российских сортов. Потерь от того, что не удалось нарастить поставки на немецкие НПЗ, Казахстан также не понес, он успешно продает свою нефть через Новороссийск и порты Балтийского моря. Реализация идет через отлаженные потоки и прежних трейдеров.Азербайджан также выиграл от перестроения мировых рынков. В отличие от новых поставщиков нефти – стран Ближнего Восток и Африки, которые пришли в Европу вместо российских, Азербайджан имеет короткое транспортное плечо, что повышает маржинальность его продаж в Европе. За 10 месяцев 2023-го Баку нарастил экспорт нефти в Европу на 9%.Таким образом, можно сказать, что Россия в 2023 году полностью приспособилась к новой ситуации на рынке. А страны-соседи активно этой ситуацией пользуются для повышения своих доходов. Но Россия не считает постсоветские страны источником проблем – перестроение рынков происходит из-за антироссийских санкций, которые вводят страны Запада. И противостоит Россия именно им, а не соседям-нефтепроизводителям.

россия

казахстан

азербайджан

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Игорь Юшков https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg

эксперт россия ситуация нефтяные рынки антироссийские санкции