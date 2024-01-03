https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html
Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭС
Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭС
Глава республики обсудил с профильными ведомствами вопросы реализации инвестиционной политики и развития "зеленой" энергетики в новом году.
2024-01-03T11:59+0500
2024-01-03T11:59+0500
2024-01-03T12:09+0500
экономика
узбекистан
энергетика
министерство энергетики узбекистана
солнечная электростанция
ветряная электростанция
инвестиции
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/0a/29869988_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_1e371e64c4d2e2eff3feaa4c1fdddc16.jpg
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность фотоэлектростанций до 2,6 гигаватта, ветряных электростанций – до 900 мегаватт. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Главе республике представили презентацию о проведенной в 2023 году работе и планах по реализации инвестиционной политики и увеличению доли возобновляемых источников в энергетике.Как отмечалось, в прошлом году освоено более $22 млрд иностранных инвестиций, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.Мирзиёев особо отметил важность адресной работы с крупными инвесторами, усиления экономической дипломатии и участия диппредставительств за рубежом в привлечении инвестиций."Указано на необходимость широкого использования специальных зон в регионах и возможностей промышленной кооперации при реализации новых инвестпроектов для создания цепочек добавленной стоимости. Руководители отраслей и регионов обязаны при решении инвестиционных вопросов тесно взаимодействовать с отраслями промышленности, стремиться к диверсификации экономики регионов и созданию большего количества новых рабочих мест", — говорится в сообщении.Также речь шла об эффективном использовании и своевременном освоении средств международных финансовых институтов, направлении этих средств главным образом на социальные, инфраструктурные и водохозяйственные проекты.Президент Узбекистана подчеркнул необходимость активизации привлечения грантов в текущем году, поставил задачу расширить сотрудничество с зарубежными и международными организациями в области экологии, охраны окружающей среды, здравоохранения, высшего образования, науки и инноваций.Развитие "зеленой" энергетикиВ 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность ФЭС до 2,6 гигаватта, ВЭС – до 900 мегаватт, запустить устройства для хранения энергии мощностью 400 мегаватт.Глава республики, в целях обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы, поручил разработать концепцию развития электросетей с учетом роста доли мощностей переменчивого производства электроэнергии.Еще одна задача — определить меры по модернизации существующих сетей, строительству новых подстанций и линий передачи, внедрению современных автоматизированных предохранительных систем, систем цифрового управления (SCADA/EMS), увеличению доли резервных мощностей и систем хранения энергии.Увеличение прямых иностранных инвестиций в энергетикуДля адресной работы и расширения инвестиционного сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами — крупными инвесторами энергетической отрасли республики президент поручил усовершенствовать деятельность Минэнерго в данном направлении.Также Мирзиёев дал указание изучить возможность внедрения на основе международного опыта агровольтаики — практики установки сельхозпроизводителями солнечных панелей на своих полях для производства энергии для собственных нужд или продажи, и внести конкретные предложения по поддержке этой сферы.Напомним, что в Узбекистане ведется работа над 28 проектами на основе государственно-частного партнерства по строительству солнечных, ветряных и гибридных электростанций общей мощностью 6,3 гигаватта. В 2023 году запустили первые мощности в рамках 7 проектов на 2,6 гигаватта.В декабре прошлого года подключили к сети мощности пяти солнечных фотоэлектрических станций в Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях, а также ветряной электростанции в Навоийской области.Кроме того, в настоящее время республика работает над 12 проектами по строительству “зеленых” станций и систем хранения энергии совместно с компаниями из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Франция и Швейцария.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/0a/29869988_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_55c90d18fcbd44ad1eddfef20370b501.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан развитие зеленая энергетика глава республики реализация инвестиционной политики
узбекистан развитие зеленая энергетика глава республики реализация инвестиционной политики
Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭС
11:59 03.01.2024 (обновлено: 12:09 03.01.2024)
Глава республики обсудил с профильными ведомствами вопросы реализации инвестиционной политики и развития "зеленой" энергетики в новом году.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik
. В 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность фотоэлектростанций до 2,6 гигаватта, ветряных электростанций – до 900 мегаватт. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба президента.
Главе республике представили презентацию о проведенной в 2023 году работе и планах по реализации инвестиционной политики и увеличению доли возобновляемых источников в энергетике.
Как отмечалось, в прошлом году освоено более $22 млрд иностранных инвестиций, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
"Анализируя проделанную работу, глава государства подчеркнул важность увеличения объема иностранных инвестиций в текущем году. При этом основное внимание поручено уделить электротехнике, машиностроению, индустрии строительных материалов, фармацевтике, текстильной и кожевенной отраслям", — говорится в сообщении.
Мирзиёев особо отметил важность адресной работы с крупными инвесторами, усиления экономической дипломатии и участия диппредставительств за рубежом в привлечении инвестиций.
"Указано на необходимость широкого использования специальных зон в регионах и возможностей промышленной кооперации при реализации новых инвестпроектов для создания цепочек добавленной стоимости. Руководители отраслей и регионов обязаны при решении инвестиционных вопросов тесно взаимодействовать с отраслями промышленности, стремиться к диверсификации экономики регионов и созданию большего количества новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Также речь шла об эффективном использовании и своевременном освоении средств международных финансовых институтов, направлении этих средств главным образом на социальные, инфраструктурные и водохозяйственные проекты.
Президент Узбекистана подчеркнул необходимость активизации привлечения грантов в текущем году, поставил задачу расширить сотрудничество с зарубежными и международными организациями в области экологии, охраны окружающей среды, здравоохранения, высшего образования, науки и инноваций.
Развитие "зеленой" энергетики
В 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность ФЭС до 2,6 гигаватта, ВЭС – до 900 мегаватт, запустить устройства для хранения энергии мощностью 400 мегаватт.
Глава республики, в целях обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы, поручил разработать концепцию развития электросетей с учетом роста доли мощностей переменчивого производства электроэнергии.
Еще одна задача — определить меры по модернизации существующих сетей, строительству новых подстанций и линий передачи, внедрению современных автоматизированных предохранительных систем, систем цифрового управления (SCADA/EMS), увеличению доли резервных мощностей и систем хранения энергии.
Увеличение прямых иностранных инвестиций в энергетику
Для адресной работы и расширения инвестиционного сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами — крупными инвесторами энергетической отрасли республики президент поручил усовершенствовать деятельность Минэнерго в данном направлении.
Также Мирзиёев дал указание изучить возможность внедрения на основе международного опыта агровольтаики — практики установки сельхозпроизводителями солнечных панелей на своих полях для производства энергии для собственных нужд или продажи, и внести конкретные предложения по поддержке этой сферы.
Напомним, что в Узбекистане ведется работа над 28 проектами на основе государственно-частного партнерства по строительству солнечных, ветряных и гибридных электростанций общей мощностью 6,3 гигаватта. В 2023 году запустили первые мощности в рамках 7 проектов на 2,6 гигаватта.
В декабре прошлого года подключили к сети мощности пяти солнечных фотоэлектрических станций в Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях, а также ветряной электростанции в Навоийской области.
Кроме того, в настоящее время республика работает над 12 проектами по строительству “зеленых” станций и систем хранения энергии совместно с компаниями из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Франция и Швейцария.