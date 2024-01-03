https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html

Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭС

Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭС

Глава республики обсудил с профильными ведомствами вопросы реализации инвестиционной политики и развития "зеленой" энергетики в новом году.

2024-01-03T11:59+0500

2024-01-03T11:59+0500

2024-01-03T12:09+0500

экономика

узбекистан

энергетика

министерство энергетики узбекистана

солнечная электростанция

ветряная электростанция

инвестиции

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность фотоэлектростанций до 2,6 гигаватта, ветряных электростанций – до 900 мегаватт. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Главе республике представили презентацию о проведенной в 2023 году работе и планах по реализации инвестиционной политики и увеличению доли возобновляемых источников в энергетике.Как отмечалось, в прошлом году освоено более $22 млрд иностранных инвестиций, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.Мирзиёев особо отметил важность адресной работы с крупными инвесторами, усиления экономической дипломатии и участия диппредставительств за рубежом в привлечении инвестиций."Указано на необходимость широкого использования специальных зон в регионах и возможностей промышленной кооперации при реализации новых инвестпроектов для создания цепочек добавленной стоимости. Руководители отраслей и регионов обязаны при решении инвестиционных вопросов тесно взаимодействовать с отраслями промышленности, стремиться к диверсификации экономики регионов и созданию большего количества новых рабочих мест", — говорится в сообщении.Также речь шла об эффективном использовании и своевременном освоении средств международных финансовых институтов, направлении этих средств главным образом на социальные, инфраструктурные и водохозяйственные проекты.Президент Узбекистана подчеркнул необходимость активизации привлечения грантов в текущем году, поставил задачу расширить сотрудничество с зарубежными и международными организациями в области экологии, охраны окружающей среды, здравоохранения, высшего образования, науки и инноваций.Развитие "зеленой" энергетикиВ 2024 году в Узбекистане планируют довести общую мощность ФЭС до 2,6 гигаватта, ВЭС – до 900 мегаватт, запустить устройства для хранения энергии мощностью 400 мегаватт.Глава республики, в целях обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы, поручил разработать концепцию развития электросетей с учетом роста доли мощностей переменчивого производства электроэнергии.Еще одна задача — определить меры по модернизации существующих сетей, строительству новых подстанций и линий передачи, внедрению современных автоматизированных предохранительных систем, систем цифрового управления (SCADA/EMS), увеличению доли резервных мощностей и систем хранения энергии.Увеличение прямых иностранных инвестиций в энергетикуДля адресной работы и расширения инвестиционного сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами — крупными инвесторами энергетической отрасли республики президент поручил усовершенствовать деятельность Минэнерго в данном направлении.Также Мирзиёев дал указание изучить возможность внедрения на основе международного опыта агровольтаики — практики установки сельхозпроизводителями солнечных панелей на своих полях для производства энергии для собственных нужд или продажи, и внести конкретные предложения по поддержке этой сферы.Напомним, что в Узбекистане ведется работа над 28 проектами на основе государственно-частного партнерства по строительству солнечных, ветряных и гибридных электростанций общей мощностью 6,3 гигаватта. В 2023 году запустили первые мощности в рамках 7 проектов на 2,6 гигаватта.В декабре прошлого года подключили к сети мощности пяти солнечных фотоэлектрических станций в Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях, а также ветряной электростанции в Навоийской области.Кроме того, в настоящее время республика работает над 12 проектами по строительству “зеленых” станций и систем хранения энергии совместно с компаниями из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Франция и Швейцария.

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