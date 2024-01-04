https://uz.sputniknews.ru/20240104/banya-protivopokazaniya-vrach-rekomendatsii-41928678.html

Кому противопоказана баня — врач

Кому противопоказана баня — врач

Терапевт перечислил противопоказания для посещения парной

2024-01-04T22:02+0500

2024-01-04T22:02+0500

2024-01-04T22:02+0500

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баня

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Банные процедуры имеют омолаживающий эффект, улучшают кровообращение и лимфодренаж, рассказал радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков.Однако, по его словам, при всех своих плюсах посещение парилки имеет противопоказания. Прежде всего они касаются людей с болезнями сердца."В бане идет стимуляция кровообращения, и естественно, что есть противопоказания для людей, страдающих различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Здесь не полный отвод, но очень важно соблюсти чувство меры. Если человек болен, я думаю, ему хватит ума, чтобы не провоцировать свое сердце на слишком большие нагрузки. А когда человек парится, сердце переживает такие нагрузки. В парной очень сильно увеличивается частота сердечного ритма", – предупредил специалист.Также он добавил, что в баню лучше не ходить людям с кожными болезнями."Людям с различными кожными заболеваниями тоже не рекомендуется. Если есть псориаз, склеродермия, волчанка, пузырчатка – однозначно нет. Баня будет провоцировать обострение этих заболеваний", – объяснил Звонков.Кроме того, он предупредил об опасности совмещения бани с приемом алкоголя."Сердце пьяного человека уже нагружено. При распаде спирта выделяется огромное количество энергии, и ее надо куда-то деть, от нее надо избавиться, она лишняя. Чтобы алкоголь "сжечь", сердцу приходится очень много работать. То есть вы тяпнули стопку водки, сердце работает, а вы еще и в баню пошли, то есть вы ему (сердцу, – ред.) говорите: давай сейчас мы тебе еще температуры добавим, еще жары. Это опасно, пьяному человеку в парную лучше не заходить", – подчеркнул врач.В заключение он рекомендовал нетренированным людям не экспериментировать с нырянием после парной в холодную воду, так как это может привести к остановке сердца. К таким вещам нужно приучать организм аккуратно и постепенно, резюмировал Звонков.

https://uz.sputniknews.ru/20240103/med-nagrevaniye-vrach-rekomendatsii-41910865.html

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мнение эксперта, здоровье, алкоголь, сердце, баня