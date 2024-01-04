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https://uz.sputniknews.ru/20240104/novogodnyaya-radost-11-tysyach-detey-poluchili-podarki-ot-prezidenta-uzbekistana--41919453.html
Новогодняя радость: 11 тысяч детей получили подарки от президента Узбекистана
Новогодняя радость: 11 тысяч детей получили подарки от президента Узбекистана
В 10 регионов республики подарки президента доставили самолетами, в остальные — грузовыми фурами
2024-01-04T10:40+0500
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видео
новый год
президент узбекистана
подарки
общество
дом милосердия
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В Узбекистане традиционно перед Новогодними праздниками от имени главы республики раздают подарки воспитанникам домов “Мехрибонлик”, детских домов-интернатов “Мурувват”, "SOS — детской деревни", детям, оставшимся без попечения родителей и тем, чьи родители погибли, защищая рубежи Родины, а также ученикам школы “Мехрли мактаб” при Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Всего в этот раз подготовили и упаковали 11 тыс. президентских подарков для детей в возрасте от 3 до 15 лет. В каждом — новогоднее поздравление президента, сладости, канцтовары, смарт-часы и другие приятные сюрпризы. 1 600 подростков старше 12 лет вместе с подарками получили планшеты.В 10 регионов страны президентские подарки отправили самолетами, в остальные — грузовыми фурами.Замминистра дошкольного и школьного образования РУз, а также представители других ведомств, курирующих ташкентский дом “Милосердия” №30, вручили подарки от президента 97 его воспитанникам.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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новый год дети подарки президент узбекистана регионы республики доставка самолеты грузовые фуры
новый год дети подарки президент узбекистана регионы республики доставка самолеты грузовые фуры

Новогодняя радость: 11 тысяч детей получили подарки от президента Узбекистана

10:40 04.01.2024 (обновлено: 12:27 04.01.2024)
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В 10 регионов республики подарки президента доставили самолетами, в остальные — грузовыми фурами.
В Узбекистане традиционно перед Новогодними праздниками от имени главы республики раздают подарки воспитанникам домов “Мехрибонлик”, детских домов-интернатов “Мурувват”, "SOS — детской деревни", детям, оставшимся без попечения родителей и тем, чьи родители погибли, защищая рубежи Родины, а также ученикам школы “Мехрли мактаб” при Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
Всего в этот раз подготовили и упаковали 11 тыс. президентских подарков для детей в возрасте от 3 до 15 лет. В каждом — новогоднее поздравление президента, сладости, канцтовары, смарт-часы и другие приятные сюрпризы. 1 600 подростков старше 12 лет вместе с подарками получили планшеты.
В 10 регионов страны президентские подарки отправили самолетами, в остальные — грузовыми фурами.
Замминистра дошкольного и школьного образования РУз, а также представители других ведомств, курирующих ташкентский дом “Милосердия” №30, вручили подарки от президента 97 его воспитанникам.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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