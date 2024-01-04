https://uz.sputniknews.ru/20240104/novogodnyaya-radost-11-tysyach-detey-poluchili-podarki-ot-prezidenta-uzbekistana--41919453.html

Новогодняя радость: 11 тысяч детей получили подарки от президента Узбекистана

Новогодняя радость: 11 тысяч детей получили подарки от президента Узбекистана

В 10 регионов республики подарки президента доставили самолетами, в остальные — грузовыми фурами

2024-01-04T10:40+0500

2024-01-04T10:40+0500

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видео

новый год

президент узбекистана

подарки

общество

дом милосердия

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В Узбекистане традиционно перед Новогодними праздниками от имени главы республики раздают подарки воспитанникам домов “Мехрибонлик”, детских домов-интернатов “Мурувват”, "SOS — детской деревни", детям, оставшимся без попечения родителей и тем, чьи родители погибли, защищая рубежи Родины, а также ученикам школы “Мехрли мактаб” при Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Всего в этот раз подготовили и упаковали 11 тыс. президентских подарков для детей в возрасте от 3 до 15 лет. В каждом — новогоднее поздравление президента, сладости, канцтовары, смарт-часы и другие приятные сюрпризы. 1 600 подростков старше 12 лет вместе с подарками получили планшеты.В 10 регионов страны президентские подарки отправили самолетами, в остальные — грузовыми фурами.Замминистра дошкольного и школьного образования РУз, а также представители других ведомств, курирующих ташкентский дом “Милосердия” №30, вручили подарки от президента 97 его воспитанникам.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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