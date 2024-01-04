https://uz.sputniknews.ru/20240104/rossiya-voyennyye-vozvrascheniye-plen-ukraina-41920418.html
Из украинского плена вернули 248 российских военнослужащих
Из украинского плена вернули 248 российских военнослужащих
Освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
2024-01-04T11:35+0500
2024-01-04T11:35+0500
2024-01-04T11:35+0500
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Благодаря посредничеству ОАЭ с подконтрольной Киеву территории вернули 248 российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <...> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — указано в заявлении.В свою очередь, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".В июле 2023 года Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись несколько главарей "Азова"*. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года, а в сентябре прошлого года передали Украине при обмене военнопленными. Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В Минобороны РФ рассказали, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь."Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в военном ведомстве.В середине декабря Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, половина из них — на Купянском направлении.* Запрещенная в России террористическая организация.
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спецоперация, украина, россия, всу, оаэ, владимир путин, турция
спецоперация, украина, россия, всу, оаэ, владимир путин, турция
Из украинского плена вернули 248 российских военнослужащих
Освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Благодаря посредничеству ОАЭ с подконтрольной Киеву территории вернули 248 российских военных, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <...> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — указано в заявлении.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".
В июле 2023 года Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись несколько главарей "Азова"*. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года, а в сентябре прошлого года передали Украине при обмене военнопленными. Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Минобороны РФ рассказали, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в военном ведомстве.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, половина из них — на Купянском направлении.
* Запрещенная в России террористическая организация.