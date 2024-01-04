https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-ekonomika-byudjet-prognoz-41927645.html
Как будет развиваться экономика Узбекистана в 2024-2026 годы — прогноз
Как будет развиваться экономика Узбекистана в 2024-2026 годы — прогноз
Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год" вступил в силу 1 января текущего года.
2024-01-04T15:32+0500
2024-01-04T15:32+0500
2024-01-04T15:32+0500
инфографика
узбекистан
госбюджет
доходы
расходы
ввп
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В соответствии с главным финансовым документом страны, доходы госбюджета составят 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов.Сам госбюджет запланирован с дефицитом в размере 10,3 трлн сумов, или 0,7% к ВВП, а дефицит бюджетов государственных целевых фондов — 30,56 трлн сумов (2,3% к ВВП).Дефицит планируют покрывать за счёт привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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экономика узбекистана развитие 2024-2026 годы закон
экономика узбекистана развитие 2024-2026 годы закон
Как будет развиваться экономика Узбекистана в 2024-2026 годы — прогноз
Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год" вступил в силу 1 января текущего года.
В соответствии с главным финансовым документом страны, доходы госбюджета составят 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов.
Сам госбюджет запланирован с дефицитом в размере 10,3 трлн сумов, или 0,7% к ВВП, а дефицит бюджетов государственных целевых фондов — 30,56 трлн сумов (2,3% к ВВП).
Дефицит планируют покрывать за счёт привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.