https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-ekonomika-byudjet-prognoz-41927645.html

Как будет развиваться экономика Узбекистана в 2024-2026 годы — прогноз

Как будет развиваться экономика Узбекистана в 2024-2026 годы — прогноз

Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год" вступил в силу 1 января текущего года.

2024-01-04T15:32+0500

2024-01-04T15:32+0500

2024-01-04T15:32+0500

инфографика

узбекистан

госбюджет

доходы

расходы

ввп

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В соответствии с главным финансовым документом страны, доходы госбюджета составят 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов.Сам госбюджет запланирован с дефицитом в размере 10,3 трлн сумов, или 0,7% к ВВП, а дефицит бюджетов государственных целевых фондов — 30,56 трлн сумов (2,3% к ВВП).Дефицит планируют покрывать за счёт привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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