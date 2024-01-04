https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-shkoly-detsady-stroitelstvo-remont-2023-41925095.html
В Узбекистане сократилось число школ из "красной" категории
В Узбекистане сократилось число школ из "красной" категории
Кроме того, в 2023 году число общеобразовательных школ в республике увеличилось до 10 163, а количество детских садов —до 33 942.
2024-01-04T12:08+0500
2024-01-04T12:08+0500
2024-01-04T12:09+0500
общество
узбекистан
школы
детские сады
инклюзивное образование
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане сократилось число школ, включенных в "красную" категорию. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила руководитель информационной службы министерства дошкольного и школьного образования Дилфуза Сабирова.Разделение школ в республике на три категории (красную, желтую и зеленую) проводится в рамках рейтинга, оценивающего эффективность проводимой в них духовно-просветительской работы.Также, по ее словам, в прошлом году число ДОО в республике увеличилось до 33 942. В январе прошлого года их насчитывалось 29 420. Охват дошкольным образованием детей 3-7 лет достиг 74%, охват дошкольной подготовкой шестилеток — 93%.Информационной гигиене нужно учить уже в детсадахНа основе ГЧП создан 71 негосударственный детский сад, также организовано около 4,5 тыс. негосударственных семейных детских садов."Число общеобразовательных школ достигло 10 163, а количество негосударственных общеобразовательных организаций — 449. 37 филиалам школ присвоен статус общеобразовательных школ. В первый класс принято около 700 тыс. детей", — рассказала Дилфуза Сабирова.Также проведены строительные и ремонтные работы в 563 школах, создано около 120 тыс. учебных мест. Полностью отремонтированы учебные корпуса вместимостью около 115 000 мест.На территории 1 800 учебных заведений установили солнечные батареи и солнечные водонагреватели. 53 школы обеспечили чистой питьевой водой.Для работы в общеобразовательных школах республики привлекли 500 иностранных преподавателей.Количество школ, адаптированных для инклюзивного образования, увеличилось до 415, а число учеников в них возросло до 736. Кроме того, за прошедший год жильем обеспечили свыше 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Также журналистам в ходе брифинга рассказали о том, что в Андижанской, Ферганской областях и Каракалпакстане создали филиалы госпитальной школы "Мехрли Мактаб" для детей, проходящих длительное гематологическое, онкологическое или клинико-иммунологическое лечение.
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узбекистан школы детские сады 2023 год
узбекистан школы детские сады 2023 год
В Узбекистане сократилось число школ из "красной" категории
12:08 04.01.2024 (обновлено: 12:09 04.01.2024)
Кроме того, в 2023 году число общеобразовательных школ в республике увеличилось до 10 163, а количество детских садов —до 33 942.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане сократилось число школ, включенных в "красную" категорию. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила руководитель информационной службы министерства дошкольного и школьного образования Дилфуза Сабирова.
Разделение школ в республике на три категории (красную, желтую и зеленую) проводится в рамках рейтинга, оценивающего эффективность проводимой в них духовно-просветительской работы.
"Количество школ, включенных в красную категорию, сокращено с 1 526 до 404", — сказала Сабирова.
Также, по ее словам, в прошлом году число ДОО в республике увеличилось до 33 942. В январе прошлого года их насчитывалось 29 420. Охват дошкольным образованием детей 3-7 лет достиг 74%, охват дошкольной подготовкой шестилеток — 93%.
На основе ГЧП создан 71 негосударственный детский сад, также организовано около 4,5 тыс. негосударственных семейных детских садов.
"Число общеобразовательных школ достигло 10 163, а количество негосударственных общеобразовательных организаций — 449. 37 филиалам школ присвоен статус общеобразовательных школ. В первый класс принято около 700 тыс. детей", — рассказала Дилфуза Сабирова.
Также проведены строительные и ремонтные работы в 563 школах, создано около 120 тыс. учебных мест. Полностью отремонтированы учебные корпуса вместимостью около 115 000 мест.
На территории 1 800 учебных заведений установили солнечные батареи и солнечные водонагреватели. 53 школы обеспечили чистой питьевой водой.
Для работы в общеобразовательных школах республики привлекли 500 иностранных преподавателей.
Количество школ, адаптированных для инклюзивного образования, увеличилось до 415, а число учеников в них возросло до 736. Кроме того, за прошедший год жильем обеспечили свыше 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также журналистам в ходе брифинга рассказали о том, что в Андижанской, Ферганской областях и Каракалпакстане создали филиалы госпитальной школы "Мехрли Мактаб" для детей, проходящих длительное гематологическое, онкологическое или клинико-иммунологическое лечение.