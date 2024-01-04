https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-vodosberejeniye-mirziyoyev-zadachi-41930084.html

В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

В 2023 году в республике сэкономили 2 млрд кубометров воды.

2024-01-04T18:12+0500

2024-01-04T18:12+0500

2024-01-04T18:20+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

вода

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность пользования водой в сельском хозяйстве. Соответствующие предложения представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Отмечалось, что в последние годы на капельное и дождевальное орошение перевели соответственно 472 тыс. и 48 тыс. гектаров земель, на 97 тыс. гектаров внедрили водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнили на 649 тыс. гектаров.В результате этих мер только в 2023 году удалось сэкономить 2 млрд кубометров воды. Это равно годовому потреблению воды Бухарской области.В связи с этим, на базе районных ирригационных отделов и профильных служб планируют организовать госучреждения “Сув етказиб бериш хизматлари”. Их обеспечат экскаваторной и другой техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.В планах также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.Для этого предложено организовать расчеты с водопотребителями по дифференцированному принципу. Так, с 2025 года к фермерам, установившим счетчики воды и внедрившим сберегающие технологии, планируют применять понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем отменят плату за услуги поставки воды.Также речь шла о дальнейшем стимулировании внедрения водосберегающих технологий.Как отмечалось, для этих целей откроют льготную кредитную линию. В частности, кредиты будут выделять по ставке 14% сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Для проектов в Каракалпакстане и Хорезмской области ставка составит 10%. При этом при получении таких кредитов от фермеров не будут требовать имущество в качестве залога.Вместе с тем предусмотрена возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, "Агробанк" разработал систему "Suvkredit.uz". На подрядчиков планируют возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчиков, не соответствующих этим требованиям, не будут включать в систему."Сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 млн сумов. До сих пор 50% этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Данное условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объеме в том же году, в котором была установлена технология", — говорится в сообщении.Мирзиёев одобрил эти предложения, дав соответствующие указания.

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