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https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-vodosberejeniye-mirziyoyev-zadachi-41930084.html
В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности
В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности
В 2023 году в республике сэкономили 2 млрд кубометров воды.
2024-01-04T18:12+0500
2024-01-04T18:20+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
вода
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность пользования водой в сельском хозяйстве. Соответствующие предложения представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.Отмечалось, что в последние годы на капельное и дождевальное орошение перевели соответственно 472 тыс. и 48 тыс. гектаров земель, на 97 тыс. гектаров внедрили водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнили на 649 тыс. гектаров.В результате этих мер только в 2023 году удалось сэкономить 2 млрд кубометров воды. Это равно годовому потреблению воды Бухарской области.В связи с этим, на базе районных ирригационных отделов и профильных служб планируют организовать госучреждения “Сув етказиб бериш хизматлари”. Их обеспечат экскаваторной и другой техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.В планах также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.Для этого предложено организовать расчеты с водопотребителями по дифференцированному принципу. Так, с 2025 года к фермерам, установившим счетчики воды и внедрившим сберегающие технологии, планируют применять понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем отменят плату за услуги поставки воды.Также речь шла о дальнейшем стимулировании внедрения водосберегающих технологий.Как отмечалось, для этих целей откроют льготную кредитную линию. В частности, кредиты будут выделять по ставке 14% сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Для проектов в Каракалпакстане и Хорезмской области ставка составит 10%. При этом при получении таких кредитов от фермеров не будут требовать имущество в качестве залога.Вместе с тем предусмотрена возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, "Агробанк" разработал систему "Suvkredit.uz". На подрядчиков планируют возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчиков, не соответствующих этим требованиям, не будут включать в систему."Сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 млн сумов. До сих пор 50% этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Данное условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объеме в том же году, в котором была установлена технология", — говорится в сообщении.Мирзиёев одобрил эти предложения, дав соответствующие указания.
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узбекистан вода экономия
узбекистан вода экономия

В Узбекистане усилят работу по водосбережению — подробности

18:12 04.01.2024 (обновлено: 18:20 04.01.2024)
© unsplash/Teo SticeaТрактор поливает поле водой.
Трактор поливает поле водой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2024
© unsplash/Teo Sticea
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В 2023 году в республике сэкономили 2 млрд кубометров воды.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность пользования водой в сельском хозяйстве. Соответствующие предложения представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены меры по повышению эффективности водопользования
Рассмотрены меры по повышению эффективности водопользования - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2024
Рассмотрены меры по повышению эффективности водопользования
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что в последние годы на капельное и дождевальное орошение перевели соответственно 472 тыс. и 48 тыс. гектаров земель, на 97 тыс. гектаров внедрили водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнили на 649 тыс. гектаров.
В результате этих мер только в 2023 году удалось сэкономить 2 млрд кубометров воды. Это равно годовому потреблению воды Бухарской области.

"Расширению масштабов этой работы препятствуют отдельные проблемы в сфере. К примеру, действие полномочий районных ирригационных отделов ограничено межхозяйственными каналами. Службы поставки воды финансируются не вполне эффективно. Кредиты коммерческих банков, выделяемые на внедрение сберегающих технологий, не привлекательны для фермеров", — говорится в сообщении.

В связи с этим, на базе районных ирригационных отделов и профильных служб планируют организовать госучреждения “Сув етказиб бериш хизматлари”. Их обеспечат экскаваторной и другой техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.
В планах также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.

"С этого года платеж за 1 кубометр воды, поставляемый до поля, установлен в размере 100 сумов. Пришло время изменить устоявшийся в сознании многих людей стереотип о том, что вода бесплатна", — говорится в сообщении.

Для этого предложено организовать расчеты с водопотребителями по дифференцированному принципу. Так, с 2025 года к фермерам, установившим счетчики воды и внедрившим сберегающие технологии, планируют применять понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем отменят плату за услуги поставки воды.
Также речь шла о дальнейшем стимулировании внедрения водосберегающих технологий.
Как отмечалось, для этих целей откроют льготную кредитную линию. В частности, кредиты будут выделять по ставке 14% сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Для проектов в Каракалпакстане и Хорезмской области ставка составит 10%. При этом при получении таких кредитов от фермеров не будут требовать имущество в качестве залога.
Вместе с тем предусмотрена возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, "Агробанк" разработал систему "Suvkredit.uz". На подрядчиков планируют возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчиков, не соответствующих этим требованиям, не будут включать в систему.
"Сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 млн сумов. До сих пор 50% этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Данное условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объеме в том же году, в котором была установлена технология", — говорится в сообщении.
Мирзиёев одобрил эти предложения, дав соответствующие указания.
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