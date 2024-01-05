https://uz.sputniknews.ru/20240105/gorkiy-shokolad-polza-vred-vrach-rekomendatsii-41933867.html

Диетолог: когда лучше всего употреблять горький шоколад

Диетолог: когда лучше всего употреблять горький шоколад

Горький шоколад — полезное лакомство благодаря низкому содержанию сахара и наличию антиоксидантов в его составе, однако некоторым людям стоит ограничить его употребление

2024-01-05T22:05+0500

2024-01-05T22:05+0500

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После каких продуктов рекомендуется употреблять горький шоколад и кому нужно с осторожностью относиться к этому кондитерскому изделию, рассказала радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.По ее словам, противопоказанием для горького шоколада является индивидуальная непереносимость компонентов, из которых он состоит. Например, аллергия на какао-масло."Уменьшить количество горького шоколада в рационе стоит людям, у которых бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в этом продукте содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов, а значит, спровоцировать усиление головной боли или повышение давления. Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить", – объяснила Сычева.При этом она уточнила, что полных противопоказаний нет, но суточная порция должна быть не более 20-30 граммов.Кроме того, специалист предупредила, что горький шоколад противопоказан детям до определенного возраста."Детям до трех лет точно нельзя шоколад, а затем порция должна быть меньше 20 граммов. В головном мозге ребенка центр, который отвечает за осознанный выбор того или иного продукта, формируется только после пяти лет. До этого возраста дети не могут себя контролировать и вовремя останавливаться, поедая сладкое", – пояснила диетолог.Кроме того, она рассказала с какими продуктами лучше всего сочетается горький шоколад."Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада", – советует Сычева.В заключение она предупредила, что при заболеваниях желчного пузыря, перед употреблением горького шоколада стоит проконсультироваться с лечащим врачом, так как этот продукт повышает отток желчи. Поэтому при низком тонусе желчного пузыря это может принести пользу, а при высоком – наоборот навредить.

https://uz.sputniknews.ru/20240104/banya-protivopokazaniya-vrach-rekomendatsii-41928678.html

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