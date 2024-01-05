https://uz.sputniknews.ru/20240105/narimbetov-malginov-vstrecha-mid-uzbekistan-41931095.html

Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

Стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

2024-01-05T09:33+0500

2024-01-05T09:33+0500

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политика

мид узбекистана

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

встреча

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РУз Рахматулла Нуримбетов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД республики.Речь шла об актуальных вопросах узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества."Особое внимание уделено комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне", — говорится в сообщении.Также стороны обсудили график и повестку дня предстоящих мероприятий на различных уровнях.Ранее Мальгинов подвел итоги взаимодействия между Узбекистаном и Россией в 2023 году. В ходе традиционной пресс-конференции в посольстве глава российской дипмиссии подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают. При этом потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Россией очень велик и странам еще предстоит его реализовать.

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