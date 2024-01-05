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https://uz.sputniknews.ru/20240105/narimbetov-malginov-vstrecha-mid-uzbekistan-41931095.html
Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили
Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили
Стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2024-01-05T09:33+0500
2024-01-05T09:57+0500
политика
мид узбекистана
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
встреча
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РУз Рахматулла Нуримбетов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД республики.Речь шла об актуальных вопросах узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества."Особое внимание уделено комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне", — говорится в сообщении.Также стороны обсудили график и повестку дня предстоящих мероприятий на различных уровнях.Ранее Мальгинов подвел итоги взаимодействия между Узбекистаном и Россией в 2023 году. В ходе традиционной пресс-конференции в посольстве глава российской дипмиссии подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают. При этом потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Россией очень велик и странам еще предстоит его реализовать.
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мид узбекистан посол россия узбекско-российские отношения
мид узбекистан посол россия узбекско-российские отношения

Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

09:33 05.01.2024 (обновлено: 09:57 05.01.2024)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг России и Узбекистана, архивное фото
Флаг России и Узбекистана, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел РУз Рахматулла Нуримбетов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД республики.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаЗаместитель главы МИД Узбекистана встретился с Послом России
Заместитель главы МИД Узбекистана встретился с Послом России - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2024
Заместитель главы МИД Узбекистана встретился с Послом России
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Речь шла об актуальных вопросах узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Особое внимание уделено комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили график и повестку дня предстоящих мероприятий на различных уровнях.
Ранее Мальгинов подвел итоги взаимодействия между Узбекистаном и Россией в 2023 году. В ходе традиционной пресс-конференции в посольстве глава российской дипмиссии подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают. При этом потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Россией очень велик и странам еще предстоит его реализовать.
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