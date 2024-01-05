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https://uz.sputniknews.ru/20240105/pentagon-pomosch-ukraina-otsutstviye-vozmojnost-41934953.html
Пентагон не может передать Киеву помощь на $4,2 млрд
Пентагон не может передать Киеву помощь на $4,2 млрд
Без решения Конгресса выделение дополнительных средств для ВСУ невозможно
2024-01-05T14:37+0500
2024-01-05T14:37+0500
украина
россия
киев
пентагон
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. У Пентагона есть лишь формальные полномочия, чтобы потратить $4,2 млрд на поставки оружия Киеву, но выделить сами средства Украине он не может без одобрения финансирования со стороны конгресса США, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. Об этом сообщает РИА Новости."У нас есть полномочия потратить их &lt;...&gt;, но у нас нет возможности пополнить запасы", — объяснил представитель Пентагона в ходе брифинга.В данном случае речь идет о средствах в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) — отправке оружия с американских складов. У Пентагона, по словам Райдера, в соответствии с этой программой "есть полномочия" на трату примерно $4,2 млрд.Таким образом, пока американские конгрессмены не одобрят запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи в том числе Украине, США не смогут поставить очередной пакет военной поддержки Киеву, добавил представитель Пентагона.Финансовые средства, о которых говорит Райдер, появились после того, как в оценке поставляемой Украине помощи обнаружилась ошибка, что дало возможность Пентагону потратить на помощь Киеву еще более $6 млрд.Накануне представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы. Он также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона, и выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он напомнил, что последний пакет помощи, подписанный Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн. Белый дом предупредил, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева исчерпываются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Напомним, что запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В результате стороны так не пришли к компромиссу, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
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пентагон киев помощь решение конгресса выделение дополнительные средства всу
пентагон киев помощь решение конгресса выделение дополнительные средства всу

Пентагон не может передать Киеву помощь на $4,2 млрд

14:37 05.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIMШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
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Без решения Конгресса выделение дополнительных средств для ВСУ невозможно.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. У Пентагона есть лишь формальные полномочия, чтобы потратить $4,2 млрд на поставки оружия Киеву, но выделить сами средства Украине он не может без одобрения финансирования со стороны конгресса США, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть полномочия потратить их <...>, но у нас нет возможности пополнить запасы", — объяснил представитель Пентагона в ходе брифинга.
В данном случае речь идет о средствах в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) — отправке оружия с американских складов. У Пентагона, по словам Райдера, в соответствии с этой программой "есть полномочия" на трату примерно $4,2 млрд.
Таким образом, пока американские конгрессмены не одобрят запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи в том числе Украине, США не смогут поставить очередной пакет военной поддержки Киеву, добавил представитель Пентагона.
Финансовые средства, о которых говорит Райдер, появились после того, как в оценке поставляемой Украине помощи обнаружилась ошибка, что дало возможность Пентагону потратить на помощь Киеву еще более $6 млрд.
Накануне представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы. Он также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона, и выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.
Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он напомнил, что последний пакет помощи, подписанный Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн. Белый дом предупредил, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева исчерпываются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Напомним, что запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.
В результате стороны так не пришли к компромиссу, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
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