https://uz.sputniknews.ru/20240105/rossiya-pereoriyentatsiya-gaz-rynki-sentralnaya-aziya-41931303.html

Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится - эксперт

Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится - эксперт

Прошлый год в газовой сфере стал периодом передышки. Рынки "переваривали" события, произошедшие в 2022 г., и готовились к тем, что произойдут в 2024-ом

2024-01-05T11:34+0500

2024-01-05T11:34+0500

2024-01-05T11:34+0500

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Теплая зима и деиндустриализация ЕвропыВ Европе, где в 2022-ом разворачивались основные драматические события с регулярным обновлением ценового рекорда на газ, наблюдается стабилизация. Установился своеобразный баланс спроса и предложения. Это произошло не за счет дополнительного предложения, а за счет сокращения потребления. Т.е. никто Россию в полной мере так и не заменил. Однако зима с 2022-го на 2023 год оказалась очень теплой, что позволило экономить газ, закаченный в подземные хранилища (ПХГ). К середине апреля 2023 года, когда закончился отопительный сезон, наполненность хранилищ оставалась на уровне 56,5%, что стало рекордом с 2011 года. Это позволило европейцам закупать небольшие объемы для закачки газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. К ноябрю 2023 года они заполнили хранилища почти до 100%.Вторым фактором стабилизации европейского рынка стало снижение потребления газа. Еще в 2022 году Евросоюз уменьшил потребление "голубого топлива" примерно на 60 млрд. куб. м. По данным Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ), за период январь-ноябрь 2023 года потребление газа в Евросоюзе снизилось еще примерно на 14 млрд. куб. м. (4,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.ФСЭГ отмечает, что рост потребления газа в Европе начался только с сентября, когда стала появляться экономическая активность. Но существенный вклад внесла только холодная погода в ноябре, подстегнувшая увеличение потребления газа для отопления. В целом же Европа переживает период деиндустриализации, что и приводит к падению спроса на газ. Особенно сильно просели отрасли, использующие природный газ в качестве сырья: производство азотных удобрений и химическая промышленность.Для России в этом плане есть и свои плюсы. По данным Eurostat, за 9 месяцев 2023 года поставки азотных удобрений из России в Евросоюз увеличились на 7,6%, до 1,8 млн тонн. Т.е. делать в самой Европе такую продукцию не выгодно из-за дорогого сырья, поэтому приходится ее импортировать из России, где цены на газ ниже.В 2021 году "Газпром" поставил в Европу около 160 млрд. куб. м. газа, в 2022 – около 70 млрд. куб. м., а в 2023 году поставки составят примерно 25 млрд. куб. м. Нынешний основной поставщик трубопроводного газа в ЕС – Норвегия.В условиях дефицита газа на европейском рынке Азербайджан стал одним из выигравших игроков. Президент страны Ильхам Алиев в декабре 2023 года заявил, что в уходящем году Азербайджан поставит в Европу около 12 млрд. куб. м. газа (в 2021 году этот показатель составлял 8 млрд. куб. м). Но Азербайджан фактически уже достиг максимума своей добычи на действующих месторождениях. Для существенного роста добычи и экспорта необходимо реализовывать новые добычные проекты, а также строить новые газотранспортные мощности. На это требуются инвестиции, измеряемые миллиардами, если не десятками миллиардов долларов.В то же время нет гарантий возврата инвестиций. Во-первых, Евросоюз не отказывается от своей политики декарбонизации, в соответствии с которой Евросоюз к 2050 году должен полностью отказаться от использования ископаемых источников энергии. Во-вторых, в период с 2026 по 2030 годы в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии, ожидается ввод в эксплуатацию множества СПГ-заводов. Все это будет толкать цены на газ вниз, что ставит под сомнение перспективы возврата инвестиций в проекты расширения поставок газа из Азербайджана в Европу.Маршруты будут изменяться?В 2024 году в Европе можно прогнозировать новые потрясения. США продолжат выдавливать Россию с газового рынка. Пока Вашингтон дает европейцам приспособиться к новым газовым реалиям, но после окончания отопительного сезона стоит ожидать перекрытия украинского газового транзита. Причем для этого даже не нужно ничего взрывать. У "Газпрома" и Оператора газотранспортной системы Украины есть взаимные претензии по действующему транзитному контракту. Украинская сторона не позволяет "Газпрому" выбирать маршрут прокачки газа, перекрыв южный газопровод через газоизмерительную станцию "Сохрановка". А "Газпром" в ответ не выполняет условие "качай или плати", оплачивая только фактически поставленные объемы (по контракту должен оплатить 19,5 млн. куб. м. в сутки, даже если физически не прокачал). Соответственно Украина может просто разорвать контракт, не дожидаясь его окончания в декабре 2024 года Или Украина просто может ввести санкции против "Газпрома", после чего оператор ГТС не сможет принимать оплату за транзит у российской госкомпании.Попытка перекрыть второй маршрут доставки российского трубопроводного газа ("Турецкий поток") уже предпринималась в 2023 году. В ноябре Болгария ввела специальный налог на транзит российского газа через ее территорию в размере 20 левов/МВт.ч, или порядка 10,2 евро за МВт.ч. То есть около 111 долларов на каждую тыс. куб. м. Это может привести к тому, что поставка газа европейским потребителям для "Газпрома" окажется нерентабельной, и он ее остановит, объявив форс-мажор. В данном случае США могли использовать Софию как "антироссийский таран". Ранее подобные случае уже были. Например, отказ Болгарии под давлением США от строительства "Южного потока". Пока Венгрия сумела надавить на Болгарию, заставив ее отменить новый налог на транзит российского газа (Будапешт пригрозил не согласовать расширение на Болгарию Шенгенской зоны). Но попытки перекрыть поставки российского газа в Европу будут продолжаться.Китай и Средняя АзияПроцесс переориентации поставок российского газа на восток ожидаемо идет медленно. Для перенаправления экспорта необходима инфраструктура, что отличает ситуацию от нефтяной или угольной отрасли. Контракт на поставку газа по "Силе Сибири-2" в 2023 году так и не был подписан, хотя большие надежды возлагались и на визит Си Цзиньпина в Москву в марте и на поездку Владимира Путина в Китай. Тем не менее переговоры по проекту продолжаются. Он предполагает поставку 50 млрд. куб. м. в год, причем от месторождений Западной Сибири, газ с которых ранее направлялся в Европу.Определенным достижением в выходе на новые рынки для России стало начало поставок газа в Центральную Азию. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром" подписал соглашение на поставку газа в Узбекистан. Стороны договорились поставлять до 6 млрд. куб. м. газа в год. Ташкенту нужен этот газ для удовлетворение пикового спрос во время отопительного сезона. Своего газа Узбекистану не хватает и из-за роста потребления, и из-за нестабильности добычи. Пока дефицит возникает только зимой, но в будущем поставки из России станут круглогодичными.По аналогичному сценарию ситуация развивается в Казахстане: добыча сокращается, а потребление газа растет. Однако подписание контракта на поставку российского газа стоит ожидать либо в 2024-м либо в 2025 году.Хотя объема поставок газа "Газпрома" в страны Центральной Азии не сравнимы с тем, сколько концерн экспортировал в Европу, этот рынок остается привлекательным. Для начала поставок в Узбекистан и Казахстан не нужно вкладываться в разработку ресурсной базы и строительство газопроводов. Все уже есть, нужно только подписать контракт для начала поставок. А в будущем для увеличения продаж компании могут совестно реализовывать программы строительства газопроводов внутри республик.Таким образом, в 2024 году ожидается продолжение переориентации России на азиатские газовые рынки.

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эксперт переориентация азиатские газовые рынки продолжение