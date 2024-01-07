Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае
© Фонд развития культуры и искусства 5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
© Фонд развития культуры и искусства
Подписаться
В императорском дворце-музее Гугун завершилась археологическая выставка, проходившая в рамках форума "Пояс и путь".
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ стали частью экспозиции "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии" в императорском дворце-музее Гугун в Пекине.
© Фонд развития культуры и искусства 5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
© Фонд развития культуры и искусства
Выставка, на которой можно было увидеть более 80 экспонатов из разных стран, прошла с большим успехом, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
"Выставка получила широкое признание международной публики. Всего за 3 месяца около 150 тыс. человек посетили экспозицию", - говорится в сообщении.
© Фонд развития культуры и искусства 5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
© Фонд развития культуры и искусства
Экспозиция была разделена на несколько разделов, отражающих разные периоды развития культуры и искусства народов, живших вдоль Великого Шелкового пути.
© Фонд развития культуры и искусства 5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
© Фонд развития культуры и искусства
При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на выставке было представлено 18 экспонатов, хранящихся в Государственном музее истории Узбекистана и Институте искусствоведения Академии наук республики.
© Фонд развития культуры и искусства 5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
5 января 2024 года завершила свою работу археологическая выставка "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии".
© Фонд развития культуры и искусства