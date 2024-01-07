https://uz.sputniknews.ru/20240107/muzeynye-eksponaty-iz-uzbekistana-kazaxstana-i-oae-vystavlyalis-v-kitae-41951528.html

Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае

Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае

В императорском дворце-музее Гугун завершилась археологическая выставка, проходившая в рамках форума "Пояс и путь".

2024-01-07T18:31+0500

2024-01-07T18:31+0500

2024-01-07T18:31+0500

узбекистан

китай

пекин

казахстан

оаэ

культура

музей

выставка

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ стали частью экспозиции "Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в области культурного наследия и археологии" в императорском дворце-музее Гугун в Пекине.Выставка, на которой можно было увидеть более 80 экспонатов из разных стран, прошла с большим успехом, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Экспозиция была разделена на несколько разделов, отражающих разные периоды развития культуры и искусства народов, живших вдоль Великого Шелкового пути.При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на выставке было представлено 18 экспонатов, хранящихся в Государственном музее истории Узбекистана и Институте искусствоведения Академии наук республики.

узбекистан

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