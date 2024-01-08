Кувейтские хирурги проводят бесплатные операции в Ферганской области
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
© Хокимият Ферганской области
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В рамках благотворительной акции до 16 января 2024 года прооперируют 60 маленьких пациентов.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Врачи из Кувейта проводят в Ферганской области Узбекистана благотворительную акцию, в ходе которой оперируют детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба областной администрации.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
В Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
© Хокимият Ферганской области
Группа в составе около 20 высококвалифицированных специалистов клиник, принадлежащих кувейтской компании "Gulf Care General Trade", приступила к реализации в регионе крупного инвестпроекта в сфере медицины.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
В Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
© Хокимият Ферганской области
"До 16 января в областном детском многопрофильном медицинском центре кувейтскими специалистами будут бесплатно проведены 60 высокотехнологичных сложных хирургических операций, в том числе в области интервенционной кардиологии", — говорится в сообщении.
Маленьких пациентов кувейтские врачи отобрали в ходе проведенного медицинского обследования в июле 2023 года.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
В Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
© Хокимият Ферганской области
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
В Фергане хирурги из Кувейта проводят бесплатные операции
© Хокимият Ферганской области
Договоренности о привлечении в регион кувейтских врачей для проведения сложных хирургических операций детям из малообеспеченных семей, а также направлении их коллег из Ферганской области в Кувейт для обмена опытом, достигли в ходе встречи между главой областной администрации и председателем правления компаний "Gulf Care General Trade" и "Royal Mining Group" в мае прошлого года, добавили в пресс-службе.
Еще одна договоренность касалась реализации проектов строительства централизованной лаборатории и радиологического центра в регионе за счет кувейтских инвестиций.