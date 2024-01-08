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https://uz.sputniknews.ru/20240108/kak-razvivalas-prokuratura-uzbekistana-41967840.html
Как развивалась прокуратура Узбекистана
Как развивалась прокуратура Узбекистана
Музей истории прокуратуры республики знакомит с эволюцией правовой системы с древнейших времен до наших дней. Здесь представлены артефакты, уникальные исторические документы. Экспозиция рассказывает о выдающихся работниках органов прокуратуры
2024-01-08T19:42+0500
2024-01-08T19:42+0500
узбекистан
генеральная прокуратура узбекистана
история
музей
общество
видео
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8 января в Узбекистане отмечают День работников органов прокуратуры. Соответствующий закон президент подписал в 2016 году.Об истории развития органов прокуратуры рассказывает музей, созданный еще в 1990-х годах. С тех пор его по разным причинам закрывали, экспонаты "кочевали" по разным местам, но экспозиция тем не менее пополнялась.В 2020 году генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев поручил открыть музей с собранными за все эти годы уникальными экспонатами. И сегодня их могут увидеть не только начинающие юристы, школьники и студенты, но и иностранные гости.Цель создания музея — показать, как сегодня устроены органы прокуратуры, как и когда началось развитие надзорной системы, какие люди работали и работают в этой сфере, а также то, как их деятельность повлияла на развитие правовой системы.В создании музея в нынешнем виде, разработке его концепции и экспозиции участвовали сотрудники областных прокуратур, историки, музееведы и дизайнеры.В настоящее время коллекцию музейных экспонатов составляют более 10 тыс. архивных материалов — редкие фотографии, личные вещи сотрудников, артефакты, подарки зарубежных коллег. Все это можно увидеть на стендах, рассказывающих, в частности, об истории судебной системы Средневековья, Авесте, как источнике гражданского права, судебной системе времен Амира Тимура.Кроме того, в музее можно подробно узнать о развитии областных отделений прокуратуры. Так, например, мало кому известно, что первой женщиной прокурором Ферганской области была Рахима Хожаева. Она работала в этой должности с 1954 по 1962 год.В музее также представлена информация о Сахобе Рашидове — родном брате первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шарафа Рашидова. Сахоб Рашидов участвовал в обороне Ленинграда, но в 1942 году его ранили, и он вернулся на Родину. С 1943-го начал работать в прокуратуре — был помощником прокурора Джизакского района, потом прокурором Бухарской области. Затем его назначили заместителем прокурора республики.“До 2021 года никто не знал, что Сахоб Рашидов работал в органах прокуратуры. Родственники подтвердили это. Мы даже нашли его сына”, — рассказал замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Узбекистана Ойбек Султонов.Один из отделов музея рассказывает о жертвах сталинских репрессий. Среди них — народный комиссар юстиции и прокурор республики Ахметбек Мавлянбеков.“У нас была только его фотография как республиканского прокурора. Но благодаря архивам мы узнали много интересного о его трудовой деятельности. Например, именно он впервые организовал отдел прокуратуры по защите женщин”, — уточнил Султонов.Пожалуй, важнейшая часть экспозиции представляет собой мраморный мемориал, посвященный сотрудникам прокуратуры, которых уже нет в живых.Экскурсия по музею – в видео Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240108/minyust-uzbekistan-den-otkrytyx-dverey-41952517.html
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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прокуратура узбекистана развитие музей истории прокуратуры артефакты уникальные исторические документы выдающиеся работники органов прокуратуры экспозиция
прокуратура узбекистана развитие музей истории прокуратуры артефакты уникальные исторические документы выдающиеся работники органов прокуратуры экспозиция

Как развивалась прокуратура Узбекистана

19:42 08.01.2024
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Музей истории прокуратуры республики знакомит с эволюцией правовой системы с древнейших времен до наших дней. Здесь представлены артефакты, уникальные исторические документы. Экспозиция рассказывает о выдающихся работниках органов прокуратуры.
8 января в Узбекистане отмечают День работников органов прокуратуры. Соответствующий закон президент подписал в 2016 году.
Об истории развития органов прокуратуры рассказывает музей, созданный еще в 1990-х годах. С тех пор его по разным причинам закрывали, экспонаты "кочевали" по разным местам, но экспозиция тем не менее пополнялась.
В 2020 году генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев поручил открыть музей с собранными за все эти годы уникальными экспонатами. И сегодня их могут увидеть не только начинающие юристы, школьники и студенты, но и иностранные гости.
Цель создания музея — показать, как сегодня устроены органы прокуратуры, как и когда началось развитие надзорной системы, какие люди работали и работают в этой сфере, а также то, как их деятельность повлияла на развитие правовой системы.
В создании музея в нынешнем виде, разработке его концепции и экспозиции участвовали сотрудники областных прокуратур, историки, музееведы и дизайнеры.
В настоящее время коллекцию музейных экспонатов составляют более 10 тыс. архивных материалов — редкие фотографии, личные вещи сотрудников, артефакты, подарки зарубежных коллег. Все это можно увидеть на стендах, рассказывающих, в частности, об истории судебной системы Средневековья, Авесте, как источнике гражданского права, судебной системе времен Амира Тимура.
Кроме того, в музее можно подробно узнать о развитии областных отделений прокуратуры. Так, например, мало кому известно, что первой женщиной прокурором Ферганской области была Рахима Хожаева. Она работала в этой должности с 1954 по 1962 год.
В музее также представлена информация о Сахобе Рашидове — родном брате первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шарафа Рашидова. Сахоб Рашидов участвовал в обороне Ленинграда, но в 1942 году его ранили, и он вернулся на Родину. С 1943-го начал работать в прокуратуре — был помощником прокурора Джизакского района, потом прокурором Бухарской области. Затем его назначили заместителем прокурора республики.
“До 2021 года никто не знал, что Сахоб Рашидов работал в органах прокуратуры. Родственники подтвердили это. Мы даже нашли его сына”, — рассказал замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Узбекистана Ойбек Султонов.
Один из отделов музея рассказывает о жертвах сталинских репрессий. Среди них — народный комиссар юстиции и прокурор республики Ахметбек Мавлянбеков.
“У нас была только его фотография как республиканского прокурора. Но благодаря архивам мы узнали много интересного о его трудовой деятельности. Например, именно он впервые организовал отдел прокуратуры по защите женщин”, — уточнил Султонов.
Пожалуй, важнейшая часть экспозиции представляет собой мраморный мемориал, посвященный сотрудникам прокуратуры, которых уже нет в живых.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
3/6
© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
5/6
© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
6/6
© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Экскурсия по музею – в видео Sputnik Узбекистан.
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