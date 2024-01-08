Как развивалась прокуратура Узбекистана
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Музей истории прокуратуры республики знакомит с эволюцией правовой системы с древнейших времен до наших дней. Здесь представлены артефакты, уникальные исторические документы. Экспозиция рассказывает о выдающихся работниках органов прокуратуры.
8 января в Узбекистане отмечают День работников органов прокуратуры. Соответствующий закон президент подписал в 2016 году.
Об истории развития органов прокуратуры рассказывает музей, созданный еще в 1990-х годах. С тех пор его по разным причинам закрывали, экспонаты "кочевали" по разным местам, но экспозиция тем не менее пополнялась.
В 2020 году генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев поручил открыть музей с собранными за все эти годы уникальными экспонатами. И сегодня их могут увидеть не только начинающие юристы, школьники и студенты, но и иностранные гости.
Цель создания музея — показать, как сегодня устроены органы прокуратуры, как и когда началось развитие надзорной системы, какие люди работали и работают в этой сфере, а также то, как их деятельность повлияла на развитие правовой системы.
В создании музея в нынешнем виде, разработке его концепции и экспозиции участвовали сотрудники областных прокуратур, историки, музееведы и дизайнеры.
В настоящее время коллекцию музейных экспонатов составляют более 10 тыс. архивных материалов — редкие фотографии, личные вещи сотрудников, артефакты, подарки зарубежных коллег. Все это можно увидеть на стендах, рассказывающих, в частности, об истории судебной системы Средневековья, Авесте, как источнике гражданского права, судебной системе времен Амира Тимура.
Кроме того, в музее можно подробно узнать о развитии областных отделений прокуратуры. Так, например, мало кому известно, что первой женщиной прокурором Ферганской области была Рахима Хожаева. Она работала в этой должности с 1954 по 1962 год.
В музее также представлена информация о Сахобе Рашидове — родном брате первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шарафа Рашидова. Сахоб Рашидов участвовал в обороне Ленинграда, но в 1942 году его ранили, и он вернулся на Родину. С 1943-го начал работать в прокуратуре — был помощником прокурора Джизакского района, потом прокурором Бухарской области. Затем его назначили заместителем прокурора республики.
“До 2021 года никто не знал, что Сахоб Рашидов работал в органах прокуратуры. Родственники подтвердили это. Мы даже нашли его сына”, — рассказал замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Узбекистана Ойбек Султонов.
Один из отделов музея рассказывает о жертвах сталинских репрессий. Среди них — народный комиссар юстиции и прокурор республики Ахметбек Мавлянбеков.
“У нас была только его фотография как республиканского прокурора. Но благодаря архивам мы узнали много интересного о его трудовой деятельности. Например, именно он впервые организовал отдел прокуратуры по защите женщин”, — уточнил Султонов.
Пожалуй, важнейшая часть экспозиции представляет собой мраморный мемориал, посвященный сотрудникам прокуратуры, которых уже нет в живых.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМузей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
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© Sputnik/Анна Желиховская
Музей истории прокуратуры Республики Узбекистан
Экскурсия по музею – в видео Sputnik Узбекистан.