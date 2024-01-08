https://uz.sputniknews.ru/20240108/rossiya-solntsepek-unichtojeniye-opornik-pexota-vsu-41957779.html

Экипаж "Солнцепека" ликвидировал в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ

Экипаж "Солнцепека" ликвидировал в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ

Специалисты группировки российских войск "Центр" отмечают эффективность этой боевой машины для поражения целей в различных условиях боевой обстановки

2024-01-08T11:30+0500

2024-01-08T11:30+0500

2024-01-08T11:30+0500

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам", — уточнили в военном ведомстве.Также там добавили, что специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь "Солнцепека" для поражения целей в различных условиях боевой обстановки.

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