https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-import-zerno-kazaxstan-yanvar-2024-41965252.html
В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна
В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна
Поставки осуществят посредством железнодорожного транспорта
2024-01-08T18:00+0500
2024-01-08T18:00+0500
2024-01-08T18:00+0500
узбекистан
зерно
казахстан
импорт
пшеница
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/04/23764614_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_643060db83b6ac1f4f8c5198c2fa1029.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В январе 2024 года Узбекистан закупит у Казахстана 1,2 млн тонн зерна, сообщает Sputnik Казахстан.По данным компании ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", на январь текущего года согласован план экспортных перевозок в объеме 1,5 млн тонн зерновых грузов. Из них 1,2 млн тонн — через погранпереход Сарыагаш в направлении Узбекистана.В начале января число поездов, отправленных в РУз, заметно увеличилось (до 32-33 составов в сутки), в то время как прием поездов китайскими коллегами снизился (до 11-12 поездов в сутки), добавили в компании.Напомним, что в январе-октябре 2023 года Узбекистан стал главным импортером казахстанского зерна. Страна закупила почти 2 млн тонн продукции.
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/04/23764614_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d3d8a97a9e1f8158d75a77f9345cfc5c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан казахстан закупка зерно январь 2024 поставки железнодорожный транспорт
узбекистан казахстан закупка зерно январь 2024 поставки железнодорожный транспорт
В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна
Поставки осуществят посредством железнодорожного транспорта.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
В январе 2024 года Узбекистан закупит у Казахстана 1,2 млн тонн зерна, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным компании ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", на январь текущего года согласован план экспортных перевозок в объеме 1,5 млн тонн зерновых грузов. Из них 1,2 млн тонн — через погранпереход Сарыагаш в направлении Узбекистана.
В начале января число поездов, отправленных в РУз, заметно увеличилось (до 32-33 составов в сутки), в то время как прием поездов китайскими коллегами снизился (до 11-12 поездов в сутки), добавили в компании.
Напомним, что в январе-октябре 2023 года Узбекистан стал главным импортером казахстанского зерна. Страна закупила почти 2 млн тонн продукции.