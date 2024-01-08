https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-import-zerno-kazaxstan-yanvar-2024-41965252.html

В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна

В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна

Поставки осуществят посредством железнодорожного транспорта

2024-01-08T18:00+0500

2024-01-08T18:00+0500

2024-01-08T18:00+0500

узбекистан

зерно

казахстан

импорт

пшеница

экономика

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В январе 2024 года Узбекистан закупит у Казахстана 1,2 млн тонн зерна, сообщает Sputnik Казахстан.По данным компании ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", на январь текущего года согласован план экспортных перевозок в объеме 1,5 млн тонн зерновых грузов. Из них 1,2 млн тонн — через погранпереход Сарыагаш в направлении Узбекистана.В начале января число поездов, отправленных в РУз, заметно увеличилось (до 32-33 составов в сутки), в то время как прием поездов китайскими коллегами снизился (до 11-12 поездов в сутки), добавили в компании.Напомним, что в январе-октябре 2023 года Узбекистан стал главным импортером казахстанского зерна. Страна закупила почти 2 млн тонн продукции.

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