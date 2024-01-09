https://uz.sputniknews.ru/20240109/mirziyoyev-rabotniki-prokuratura-ukaz-nagrajdeniye-41971393.html

Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами

Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами

Глава республики подписал Указ "О награждении группы работников в связи с Днем работников органов прокуратуры"

2024-01-09T10:49+0500

2024-01-09T10:49+0500

2024-01-09T10:49+0500

узбекистан

указ

награждение

награда

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу работников прокуратуры орденами и медалями, сообщает пресс-служба президента.Соответствующий Указ он подписал в День работников органов прокуратуры республики Узбекистан – 8 января.Орденом "Мардлик" наградили:Орденом "Дўстлик" наградили:Медалью "Жасорат" наградили:Медалью "Содиқ хизматлари учун" наградили:Медалью "Шуҳрат" наградили:

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