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https://uz.sputniknews.ru/20240109/mirziyoyev-rabotniki-prokuratura-ukaz-nagrajdeniye-41971393.html
Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами
Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами
Глава республики подписал Указ "О награждении группы работников в связи с Днем работников органов прокуратуры"
2024-01-09T10:49+0500
2024-01-09T10:49+0500
узбекистан
указ
награждение
награда
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу работников прокуратуры орденами и медалями, сообщает пресс-служба президента.Соответствующий Указ он подписал в День работников органов прокуратуры республики Узбекистан – 8 января.Орденом "Мардлик" наградили:Орденом "Дўстлик" наградили:Медалью "Жасорат" наградили:Медалью "Содиқ хизматлари учун" наградили:Медалью "Шуҳрат" наградили:
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узбекистан работники прокуратуры награждение глава республики указ в связи с днем работников органов прокуратуры
узбекистан работники прокуратуры награждение глава республики указ в связи с днем работников органов прокуратуры

Мирзиёев отметил труд работников прокуратуры Узбекистана наградами

10:49 09.01.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики подписал Указ "О награждении группы работников в связи с Днем работников органов прокуратуры".
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу работников прокуратуры орденами и медалями, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий Указ он подписал в День работников органов прокуратуры республики Узбекистан – 8 января.
Орденом "Мардлик" наградили:
Аминова Шохруха Азаматовича — заместителя Генерального прокурора РУз
Хамдамова Улугбека Аслоновича — прокурора города Коканда Ферганской области
Орденом "Дўстлик" наградили:
Ерниязову Венеру Тажетдиновну — заместителя начальника управления по республике Каракалпакстан Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз
Медалью "Жасорат" наградили:
Абдилазизова Давронбека Махмуджоновича — заместителя начальника отдела управления по Андижанской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз
Буронова Нурбека Эркиновича - начальника отдела управления по Самаркандской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз
Медалью "Содиқ хизматлари учун" наградили:
Болтаева Халима Хусанбоевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз
Муратова Жахонгира Дилшатовича — прокурора Чиланзарского района города Ташкента
Сайфуллоева Эркина Худоёровича — заместителя начальника отдела управления по Навоийской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз
Файзиева Вахоба Камоловича — старшего помощника прокурора города Кагана Бухарской области
Медалью "Шуҳрат" наградили:
Абдухакимова Муродулло Тогаевича — начальника управления Генеральной прокуратуры РУз
Каримова Хуршида Акрамовича — начальника кафедры Правоохранительной академии РУз
Кодирова Абдумумина Абдумажит угли — государственного исполнителя отдела по Шерабадскому району Сурхандарьинской области Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз
Ташпулатова Хуршида Сабиржановича - начальника отдела по Юнусабадскому району города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз
Хабилжонова Улугбека Хабилжон угли — прокурора города Ангрена Ташкентской области
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