https://uz.sputniknews.ru/20240109/shoygu-soveschaniye-rukovodyaschiy-sostav-vs-rf-41979510.html

Вооруженные силы РФ продолжат достигать целей спецоперации на Украине — Шойгу

Вооруженные силы РФ продолжат достигать целей спецоперации на Украине — Шойгу

Министр обороны России сделал ряд заявлений на первом в 2024 году селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

2024-01-09T16:59+0500

2024-01-09T16:59+0500

2024-01-09T16:59+0500

россия

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы

министерство обороны россии

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Российские войска продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе первого в 2024 году селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости."Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — сказал Шойгу.Главное из заявлений министра обороны РФ:Также, по словам Шойгу, российское внешнеполитическое ведомство намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, отметил он.

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