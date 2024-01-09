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https://uz.sputniknews.ru/20240109/shoygu-soveschaniye-rukovodyaschiy-sostav-vs-rf-41979510.html
Вооруженные силы РФ продолжат достигать целей спецоперации на Украине — Шойгу
Вооруженные силы РФ продолжат достигать целей спецоперации на Украине — Шойгу
Министр обороны России сделал ряд заявлений на первом в 2024 году селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
2024-01-09T16:59+0500
2024-01-09T16:59+0500
россия
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы
министерство обороны россии
в мире
сша
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Российские войска продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе первого в 2024 году селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости."Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — сказал Шойгу.Главное из заявлений министра обороны РФ:Также, по словам Шойгу, российское внешнеполитическое ведомство намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, отметил он.
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шойгу совещание руководящий состав вс рф заявления министр обороны россии
шойгу совещание руководящий состав вс рф заявления министр обороны россии

Вооруженные силы РФ продолжат достигать целей спецоперации на Украине — Шойгу

16:59 09.01.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Министр обороны России сделал ряд заявлений на первом в 2024 году селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Российские войска продолжат последовательное достижение целей специальной военной операции на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе первого в 2024 году селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
"Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — сказал Шойгу.
Главное из заявлений министра обороны РФ:
российская армия методично снижает боевой потенциал противника, сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения;
у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса, результаты на поле боя у ВСУ отсутствуют;
за 2023 год потери ВСУ превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения;
США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии;
поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады — это одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ;
оснащение российских Вооружённых сил вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах продолжится в 2024 году;
Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников — от сверхмалых до тяжелых ударных;
в наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.
Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях.
Также, по словам Шойгу, российское внешнеполитическое ведомство намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.
Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, отметил он.
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