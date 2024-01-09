https://uz.sputniknews.ru/20240109/uzbekistan-senator-zapros-tamojennyy-komitet-pirotexnika-41973815.html
Сенатор направил запрос в Таможенный комитет Узбекистана — причина
Сенатор направил запрос в Таможенный комитет Узбекистана — причина
Ранее сообщалось, что таможенные органы устранили многочисленные нарушения, связанные с пиротехническими средствами, но в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта
2024-01-09T12:53+0500
2024-01-09T12:53+0500
2024-01-09T12:53+0500
общество
узбекистан
новый год
пиротехника
сенат олий мажлиса узбекистана
запрос
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Председателю таможенного комитета РУз направлен сенаторский запрос в связи с использованием пиротехнических средств в дни новогодних праздников, сообщает пресс-служба верхней палаты.Отмечается, что в Узбекистане запрещены незаконное производство, ввоз на территорию республики, транспортировка, хранение и реализация пиротехники.Тем не менее во всех регионах страны, уже в преддверии новогоднего праздника, широко применялись пиротехнические средства. Это вызвало обоснованное недовольство населения.В связи с этим, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов направил сенаторский запрос председателю Таможенного комитета при министерстве экономики и финансов РУз.В нем говорится, что использование пиротехники в праздничные дни нарушало покой людей, особенно пожилых, больных, маленьких детей и других категорий граждан. Это широко обсуждали в соцсетях, пользователи которых выражали претензии к таможенным органам.Также в запросе отмечено, что СМИ сообщали об устранении таможенными органами многочисленных нарушений, связанных с пиротехническими средствами, однако в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта."Исходя из этого, сенатор просил председателя Таможенного комитета представить информацию о причинах устранения не в полной мере негативных ситуаций, связанных с незаконным ввозом в страну и вывозом или перемещением пиротехнических средств, о том, какие факторы способствуют незаконному обороту этих средств", — говорится в сообщении.Кроме того, в запросе речь идет о предоставлении в верхнюю палату парламента сведений о пробелах, существующих в законодательстве сферы, мерах, которые предпримут таможенные органы, чтобы устранить нарушения закона, а также соответствующих предложений.
https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-pirotexnika-novyy-god-izyatiye-41606983.html
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узбекистан использование пиротехники сенат запрос таможенный комитет новогодняя ночь нарушения
узбекистан использование пиротехники сенат запрос таможенный комитет новогодняя ночь нарушения
Сенатор направил запрос в Таможенный комитет Узбекистана — причина
Ранее сообщалось, что таможенные органы устранили многочисленные нарушения, связанные с пиротехническими средствами, но в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
Председателю таможенного комитета РУз направлен сенаторский запрос в связи с использованием пиротехнических средств в дни новогодних праздников, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Отмечается, что в Узбекистане запрещены незаконное производство, ввоз на территорию республики, транспортировка, хранение и реализация пиротехники.
Тем не менее во всех регионах страны, уже в преддверии новогоднего праздника, широко применялись пиротехнические средства. Это вызвало обоснованное недовольство населения.
В связи с этим, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов направил сенаторский запрос председателю Таможенного комитета при министерстве экономики и финансов РУз.
В нем говорится, что использование пиротехники в праздничные дни нарушало покой людей, особенно пожилых, больных, маленьких детей и других категорий граждан. Это широко обсуждали в соцсетях, пользователи которых выражали претензии к таможенным органам.
Также в запросе отмечено, что СМИ сообщали об устранении таможенными органами многочисленных нарушений, связанных с пиротехническими средствами, однако в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта.
"Исходя из этого, сенатор просил председателя Таможенного комитета представить информацию о причинах устранения не в полной мере негативных ситуаций, связанных с незаконным ввозом в страну и вывозом или перемещением пиротехнических средств, о том, какие факторы способствуют незаконному обороту этих средств", — говорится в сообщении.
Кроме того, в запросе речь идет о предоставлении в верхнюю палату парламента сведений о пробелах, существующих в законодательстве сферы, мерах, которые предпримут таможенные органы, чтобы устранить нарушения закона, а также соответствующих предложений.