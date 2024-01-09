https://uz.sputniknews.ru/20240109/uzbekistan-senator-zapros-tamojennyy-komitet-pirotexnika-41973815.html

Сенатор направил запрос в Таможенный комитет Узбекистана — причина

Сенатор направил запрос в Таможенный комитет Узбекистана — причина

Ранее сообщалось, что таможенные органы устранили многочисленные нарушения, связанные с пиротехническими средствами, но в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта

2024-01-09T12:53+0500

2024-01-09T12:53+0500

2024-01-09T12:53+0500

общество

узбекистан

новый год

пиротехника

сенат олий мажлиса узбекистана

запрос

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Председателю таможенного комитета РУз направлен сенаторский запрос в связи с использованием пиротехнических средств в дни новогодних праздников, сообщает пресс-служба верхней палаты.Отмечается, что в Узбекистане запрещены незаконное производство, ввоз на территорию республики, транспортировка, хранение и реализация пиротехники.Тем не менее во всех регионах страны, уже в преддверии новогоднего праздника, широко применялись пиротехнические средства. Это вызвало обоснованное недовольство населения.В связи с этим, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов направил сенаторский запрос председателю Таможенного комитета при министерстве экономики и финансов РУз.В нем говорится, что использование пиротехники в праздничные дни нарушало покой людей, особенно пожилых, больных, маленьких детей и других категорий граждан. Это широко обсуждали в соцсетях, пользователи которых выражали претензии к таможенным органам.Также в запросе отмечено, что СМИ сообщали об устранении таможенными органами многочисленных нарушений, связанных с пиротехническими средствами, однако в новогоднюю ночь эти меры не дали ожидаемого эффекта."Исходя из этого, сенатор просил председателя Таможенного комитета представить информацию о причинах устранения не в полной мере негативных ситуаций, связанных с незаконным ввозом в страну и вывозом или перемещением пиротехнических средств, о том, какие факторы способствуют незаконному обороту этих средств", — говорится в сообщении.Кроме того, в запросе речь идет о предоставлении в верхнюю палату парламента сведений о пробелах, существующих в законодательстве сферы, мерах, которые предпримут таможенные органы, чтобы устранить нарушения закона, а также соответствующих предложений.

https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-pirotexnika-novyy-god-izyatiye-41606983.html

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