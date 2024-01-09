https://uz.sputniknews.ru/20240109/zanyatost-naseleniya-predprinimatelstvo-mirziyoyev-porucheniya-41970049.html

В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности

В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности

Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов

2024-01-09T09:48+0500

2024-01-09T09:48+0500

2024-01-09T11:37+0500

общество

занятость населения

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

трудоустройство

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане в текущем году путем создания на местах устойчивых и высокодоходных рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 млн человек, сообщает пресс-служба президента.По официальной статистике, число безработных в республике составляет 1,3 млн. В этом году на рынок труда выйдут еще 2,4 млн человек.Об этом шла речь в ходе презентации предложений, касающихся повышения занятости населения, представленной Шавкату Мирзиёеву.Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов, в том числе новой системы микрофинансирования.Глава республики одобрил программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2024 год, дав дополнительные указания по ее реализации.Также в числе поручений президента:Мирзиёев также дал указания министерству экономики и финансов выявить дополнительные резервы и возможности для создания новых рабочих мест.Также он рассмотрел предложения по сокращению обязательных требований в сфере предпринимательства и упрощению порядка лицензирования.Как известно, нынешний год объявлен в Узбекистане "Годом поддержки молодежи и бизнеса", поэтому будут созданы еще более благоприятные условия для его для ведения.Кроме того, глава республики поручил внедрить единую систему отчетности, поскольку единый перечень отчетов, представляемых предпринимателями, отсутствует.В заключение Шавкат Мирзиёев поставил задачи информировать предпринимателей о нововведениях в сфере, постоянно анализировать их предложения и продолжить работу по оптимизации статотчетности.

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узбекистан работа обеспечение вовлечение в бизнес внедрение новых финансовых инструментов