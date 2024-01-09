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https://uz.sputniknews.ru/20240109/zanyatost-naseleniya-predprinimatelstvo-mirziyoyev-porucheniya-41970049.html
В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности
В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности
Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов
2024-01-09T09:48+0500
2024-01-09T11:37+0500
общество
занятость населения
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
трудоустройство
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане в текущем году путем создания на местах устойчивых и высокодоходных рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 млн человек, сообщает пресс-служба президента.По официальной статистике, число безработных в республике составляет 1,3 млн. В этом году на рынок труда выйдут еще 2,4 млн человек.Об этом шла речь в ходе презентации предложений, касающихся повышения занятости населения, представленной Шавкату Мирзиёеву.Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов, в том числе новой системы микрофинансирования.Глава республики одобрил программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2024 год, дав дополнительные указания по ее реализации.Также в числе поручений президента:Мирзиёев также дал указания министерству экономики и финансов выявить дополнительные резервы и возможности для создания новых рабочих мест.Также он рассмотрел предложения по сокращению обязательных требований в сфере предпринимательства и упрощению порядка лицензирования.Как известно, нынешний год объявлен в Узбекистане "Годом поддержки молодежи и бизнеса", поэтому будут созданы еще более благоприятные условия для его для ведения.Кроме того, глава республики поручил внедрить единую систему отчетности, поскольку единый перечень отчетов, представляемых предпринимателями, отсутствует.В заключение Шавкат Мирзиёев поставил задачи информировать предпринимателей о нововведениях в сфере, постоянно анализировать их предложения и продолжить работу по оптимизации статотчетности.
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узбекистан работа обеспечение вовлечение в бизнес внедрение новых финансовых инструментов
узбекистан работа обеспечение вовлечение в бизнес внедрение новых финансовых инструментов

В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности

09:48 09.01.2024 (обновлено: 11:37 09.01.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Узбекистана. Архивное фото
Флаг Узбекистана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Кроме того, планируют вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов.
ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане в текущем году путем создания на местах устойчивых и высокодоходных рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 млн человек, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены предложения в сферах занятости и предпринимательства
Обсуждены предложения в сферах занятости и предпринимательства - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2024
Обсуждены предложения в сферах занятости и предпринимательства
© Пресс-служба президента Узбекистана
По официальной статистике, число безработных в республике составляет 1,3 млн. В этом году на рынок труда выйдут еще 2,4 млн человек.
Об этом шла речь в ходе презентации предложений, касающихся повышения занятости населения, представленной Шавкату Мирзиёеву.
"В частности, имеются возможности для обеспечения занятости 2,5 млн человек в сфере услуг, 2,1 млн в сельском хозяйстве, 250 тыс. в инвестиционных проектах и ​​промышленности, 140 тыс. в строительстве", — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов, в том числе новой системы микрофинансирования.
Глава республики одобрил программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2024 год, дав дополнительные указания по ее реализации.
Также в числе поручений президента:
Оказание содействия 2,4 млн самозанятых в расширении деятельности, поэтапном переходе к малому бизнесу и поиске рынков, в том числе за счет внедрения платформы "Мой бизнес" и банковских карт "Первый шаг к бизнесу";
создание инфраструктуры на землях, не включенных в хозяйственный оборот, поддержка инициаторов проектов; внедрение программы "100 тысяч дехкан-экспортеров"на базе системы "Агрегатор", выставление на аукцион 15 тыс. гектаров земель;
профобучение лиц, не имеющих опыта работы, предоставление налоговых льгот предприятиям, принимающим на работу граждан из социального реестра.
Мирзиёев также дал указания министерству экономики и финансов выявить дополнительные резервы и возможности для создания новых рабочих мест.
Также он рассмотрел предложения по сокращению обязательных требований в сфере предпринимательства и упрощению порядка лицензирования.
Как известно, нынешний год объявлен в Узбекистане "Годом поддержки молодежи и бизнеса", поэтому будут созданы еще более благоприятные условия для его для ведения.

"До сих пор наблюдаются случаи истребования от предпринимателей дополнительных сведений, уже имеющихся в соответствующих информационных системах. В связи с этим начиная с текущего года отменяется 34 вида справок и отчетности. Благодаря этому более 21 тысячи предпринимателей смогут ежегодно экономить 500 миллионов сумов" — говорится в сообщении.

Кроме того, глава республики поручил внедрить единую систему отчетности, поскольку единый перечень отчетов, представляемых предпринимателями, отсутствует.
"Также в целях сокращения требований к предпринимателям указано на необходимость отмены 16 видов лицензий и разрешений" — указано в сообщении.
В заключение Шавкат Мирзиёев поставил задачи информировать предпринимателей о нововведениях в сфере, постоянно анализировать их предложения и продолжить работу по оптимизации статотчетности.
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