https://uz.sputniknews.ru/20240110/mirziyoyev-prezentatsiya-turizm-rynki-proyekty-41985365.html

Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны — Мирзиёев

Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны — Мирзиёев

Глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию рыночных комплексов

2024-01-10T09:49+0500

2024-01-10T09:49+0500

2024-01-10T11:08+0500

туризм

узбекистан

рынок

базар

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предварительными проектами, благодаря реализации которых рынки исторических городов превратятся в комплексы, привлекательные для туристов, сообщает пресс-служба президента.Соответствующие поручения глава республики дал в ходе видеоселекторного совещания в декабре 2023 года. Речь тогда шла о необходимости эффективного использования большого турпотенциала страны, увеличения числа туристических объектов и мест размещения гостей.В этой связи, глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию.В ходе презентации президенту также рассказали о рынках, которые планируют построить в таких туристических центрах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. В свою очередь, Мирзиёев дал указания отразить в проектах колорит регионов, создать широкие возможности для туристов.В соответствии с задачами, ранее поставленными президентом, ему презентовали проекты строительства современных баз отдыха в селах Мираки Шахрисабзского, Нуробод и Кумушкон Паркентского районов.Также предусмотрено возведение хостелов из легких конструкций на плато Майданак в Кашкадарьинской области, перепрофилирование существующих зданий под сферу торговли и услуг, благоустройство территории.Ранее на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству президент РУз затронул вопрос совершенствования деятельности Ташкентского государственного цирка. В ходе нынешней презентации ему представили планы по ремонту здания, а также строительству учебного корпуса на 300 мест для интеграции теории и практики в процессе подготовки кадров.Мирзиёев дал указания по доработке и качественной реализации проектов.

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