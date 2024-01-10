https://uz.sputniknews.ru/20240110/mirziyoyev-prezentatsiya-turizm-rynki-proyekty-41985365.html
Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны — Мирзиёев
Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны — Мирзиёев
Глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию рыночных комплексов
2024-01-10T09:49+0500
2024-01-10T09:49+0500
2024-01-10T11:08+0500
туризм
узбекистан
рынок
базар
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0a/41984518_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_f31a7c3e39c66693a3e91fe8ddfb6c74.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предварительными проектами, благодаря реализации которых рынки исторических городов превратятся в комплексы, привлекательные для туристов, сообщает пресс-служба президента.Соответствующие поручения глава республики дал в ходе видеоселекторного совещания в декабре 2023 года. Речь тогда шла о необходимости эффективного использования большого турпотенциала страны, увеличения числа туристических объектов и мест размещения гостей.В этой связи, глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию.В ходе презентации президенту также рассказали о рынках, которые планируют построить в таких туристических центрах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. В свою очередь, Мирзиёев дал указания отразить в проектах колорит регионов, создать широкие возможности для туристов.В соответствии с задачами, ранее поставленными президентом, ему презентовали проекты строительства современных баз отдыха в селах Мираки Шахрисабзского, Нуробод и Кумушкон Паркентского районов.Также предусмотрено возведение хостелов из легких конструкций на плато Майданак в Кашкадарьинской области, перепрофилирование существующих зданий под сферу торговли и услуг, благоустройство территории.Ранее на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству президент РУз затронул вопрос совершенствования деятельности Ташкентского государственного цирка. В ходе нынешней презентации ему представили планы по ремонту здания, а также строительству учебного корпуса на 300 мест для интеграции теории и практики в процессе подготовки кадров.Мирзиёев дал указания по доработке и качественной реализации проектов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0a/41984518_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_e36edf847776307b2559f084703bf35a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев проекты торговля сервис культура глава республики привлечение зарубежных специалистов проектирование рыночных комплексов
мирзиёев проекты торговля сервис культура глава республики привлечение зарубежных специалистов проектирование рыночных комплексов
Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны — Мирзиёев
09:49 10.01.2024 (обновлено: 11:08 10.01.2024)
Глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию рыночных комплексов.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предварительными проектами, благодаря реализации которых рынки исторических городов превратятся в комплексы, привлекательные для туристов, сообщает
пресс-служба президента.
Соответствующие поручения глава республики дал в ходе видеоселекторного совещания в декабре 2023 года. Речь тогда шла о необходимости эффективного использования большого турпотенциала страны, увеличения числа туристических объектов и мест размещения гостей.
"Следует превратить рынки в "визитную карточку" страны, сохранив их уникальные особенности. Магазины продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, гастрономические, развлекательные заведения должны гармонично дополнять друг друга и привлекать покупателей и туристов", — сказал Мирзиёев.
В этой связи, глава республики отметил важность изучения соответствующего опыта Турции и арабских стран, привлечения зарубежных специалистов к проектированию.
В ходе презентации президенту также рассказали о рынках, которые планируют построить в таких туристических центрах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. В свою очередь, Мирзиёев дал указания отразить в проектах колорит регионов, создать широкие возможности для туристов.
В соответствии с задачами, ранее поставленными президентом, ему презентовали проекты строительства современных баз отдыха в селах Мираки Шахрисабзского, Нуробод и Кумушкон Паркентского районов.
Также предусмотрено возведение хостелов из легких конструкций на плато Майданак в Кашкадарьинской области, перепрофилирование существующих зданий под сферу торговли и услуг, благоустройство территории.
Ранее на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству президент РУз затронул вопрос совершенствования деятельности Ташкентского государственного цирка. В ходе нынешней презентации ему представили планы по ремонту здания, а также строительству учебного корпуса на 300 мест для интеграции теории и практики в процессе подготовки кадров.
Мирзиёев дал указания по доработке и качественной реализации проектов.