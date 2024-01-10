https://uz.sputniknews.ru/20240110/novyy-god-depressiya-psixolog-rekomendatsiya-41993065.html

Психолог: Что делать, если накрыла постновогодняя депрессия

Психолог: Что делать, если накрыла постновогодняя депрессия

После Нового года праздничное настроение нередко сменяется печалью и раздражительностью

2024-01-10T22:05+0500

2024-01-10T22:05+0500

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Апатия, подавленность, перепады настроения от грусти к злости, раздражительность после долгожданного зимнего праздника – этот набор симптомов в народе иногда называют постновогодней депрессией. Каковы причины этого состояния и как справиться с негативными эмоциями, радио Sputnik рассказала психолог Ольга Константиновская.По ее словам, Новый год люди часто переоценивают: живут в ожидании чуда, а оно не происходит, поэтому после праздника наступает разочарование."Это касается тех людей, для которых ожидание праздника сверхзначимо. Если у человека после Нового года наступает депрессия, это значит, что ему не хватает радости в жизни. Плюс еще Новый год – это особенный праздник. В отличие от дня рождения, он для всех, то есть возникает ощущение какого-то единения. Возможно, человек чувствует себя одиноким, даже если живет в большой семье. И тогда у него есть надежда, что в новогоднюю ночь он наконец-то будет вместе со всеми, разделит общую радость. А когда опять начинаются будни, у такого человека наступает разочарование. Хочется не уходить из праздника", – пояснила Константиновская.При этом она предупредила, что не стоит путать такое состояние с клинической депрессией, которую должен лечить специалист.Однако унылое настроение после новогодних праздников — повод задуматься о своей жизни и, возможно, что-то пересмотреть."Новогодние праздники позволяют перестать жить обычной жизнью. И если эта обычная жизнь нам не нравится, то и возвращаться в нее совсем не хочется. И тогда это хороший повод задуматься об изменениях. Если не хочется идти на работу, зачем такая работа? Надо искать другую, если есть возможность", – считает психолог.Также она рекомендовала для "лечения" и "профилактики" постновогодней депрессии почаще устраивать для себя праздники в течение всего года."Надо немного "развенчать" Новый год, не стоит его так сильно нагружать. Увеличьте количество радости в своей жизни, чтобы не возлагать слишком большие надежды на один день. Дарите себе подарки. Нравится оливье – делайте его почаще, и весной, и летом. Если друзей хочется собрать, вы можете сделать это в любой момент, не обязательно ждать Нового года" — перечислила Константиновская.В заключение она посоветовала занять более активную позицию и подумать, чего вы ждете от жизни, "попробовать, условно, стать самому себе круглогодичным Дедом Морозом".

https://uz.sputniknews.ru/20240109/kakao-polza-vrach-rekomendatsii-41972221.html

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