https://uz.sputniknews.ru/20240110/rossiya-artilleriya-vdv-pravyy-bereg-dnepr-41988955.html

Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата

2024-01-10T12:52+0500

2024-01-10T12:52+0500

2024-01-10T12:52+0500

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в военном ведомстве.Также там добавили, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее ликвидацию."Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник, группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.

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