https://uz.sputniknews.ru/20240110/rossiya-artilleriya-vdv-pravyy-bereg-dnepr-41988955.html
Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата
2024-01-10T12:52+0500
2024-01-10T12:52+0500
2024-01-10T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в военном ведомстве.Также там добавили, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее ликвидацию."Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник, группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.
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артиллеристы вдв рф правый берег днепр всу огонь корректировка бпла
артиллеристы вдв рф правый берег днепр всу огонь корректировка бпла
Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее ликвидацию.
"Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".
Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник, группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.