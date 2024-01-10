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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240110/rossiya-artilleriya-vdv-pravyy-bereg-dnepr-41988955.html
Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата
2024-01-10T12:52+0500
2024-01-10T12:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в военном ведомстве.Также там добавили, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее ликвидацию."Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник, группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.
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артиллеристы вдв рф правый берег днепр всу огонь корректировка бпла
артиллеристы вдв рф правый берег днепр всу огонь корректировка бпла

Артиллеристы ВДВ поразили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

12:52 10.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Огонь корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее ликвидацию.
"Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".
Как сообщили в Минобороны РФ в понедельник, группировка войск "Днепр" нанесла удар по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.
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