https://uz.sputniknews.ru/20240110/sovet-jeleznodorojnyye-vedomstva-stran-otg-41990222.html

Для чего необходим Совет железнодорожных ведомств стран ОТГ

Для чего необходим Совет железнодорожных ведомств стран ОТГ

Глобальные изменения по разным направлениям в мире все больше указывают на необходимость многовекторного развития Центральной Азии.

2024-01-10T16:08+0500

2024-01-10T16:08+0500

2024-01-10T16:27+0500

узбекистан

отг

железная дорога

логистика

транзит

аналитика

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Индира Ризаметова. В условиях стремительно изменяющегося мира и сложных глобальных геополитических преобразований, международные торгово-экономические отношения выходят на иной уровень развития, требуют поиска новых способов взаимодействия.Ключевыми аспектами в решении данных вопросов являются развитие существующих транзитно-транспортных маршрутов и их диверсификация, внедрение логистических решений, в том числе их интеграция в глобальные маршрутные сети, а также повышение эффективности транзитного потенциала, в частности железнодорожного, по сути самого рентабельного.Об этом, а также о специфических проблемах интеграции железнодорожных систем Центральноазиатского региона, важности создания Совета железнодорожных ведомств стран Организации тюркских государств (ОТГ) Sputnik Узбекистан побеседовал с экспертом в области железнодорожного транспорта, кандидатом технических наук (PhD), старшим научным сотрудником Умидуллой Ибрагимовым.По его мнению, интеграция транспортных систем Центральной Азии в перекрестные диаметральные транзитные транспортные коридоры Евразии, позволяет странам-партнерам выстраиваться в одну целую логистическую цепочку поставок, диверсифицируя при этом свои торговые связи.На современном этапе в мировой практике существуют различные структуры по формированию тех или иных международных транспортных коридоров, маршрутов и проектов. Экспертное сообщество, анализируя каждый из них выявляет интересы стран в транспортном развитии. Современный процесс формирования транспортно-транзитных коридоров Евразии аналогичен понятию "Алых океанов", где границы интересов стран-партнеров определены и согласованы, а конкуренция вне должных правил и порядков.По словам эксперта, при рассмотрении формируемых международных транспортных коридоров и маршрутов, как самостоятельных проектов, между ними прослеживается некая бескомпромиссная несогласованность, однако, если взглянуть на них как на одно целое, можно представить единую интегрированную транспортную систему Евразии.В настоящее время, деятельность существующих и успешно функционирующих таких международных железнодорожных организаций, как Международный союз железных дорог, Межправительственная организация по международным жд перевозкам, Организация содружества железных дорог, Совет по жд транспорту государств-участников Содружества, Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам и других в основном направлена на регулирование и решение задач и проблем стран-участниц по соглашениям и договорам стран СНГ, ЕС, ЕАЭС и других регионов. Они связаны со стандартами подвижных единиц, сроками доставок грузов, оформлением пассажирских и грузовых перевозочных документов, правовым регулированием отдельных региональных маршрутов, а также шириной железнодорожной колеи.Основная часть железнодорожной транспортной сети Узбекистана и других центральноазиатских стран, была создана в советские годы, и в силу этого, они были ориентированы в северном направлении, где преобладала 1 520 мм ширина железнодорожной колеи.По мнению специалистов, именно эта разность и сдерживает региональную интеграцию, поскольку существует проблема железнодорожных переходов — когда целые составы с многотонным грузом различной номенклатуры необходимо перевозить через территории стран с различной шириной железнодорожной колеи.Кроме того, в отличие от автомобильных перевозок на Евроазиатском пространстве, для осуществления межгосударственных перевозок существуют разные нормы оформления перевозочных документов.В связи с этим, имеется необходимость в разработке единого стандарта международного электронного перевозочного документа: унифицированной электронной накладной — железнодорожно-автомобильно-морской, а также унифицированных Правил перевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, интегрированных с таможенными и другими приграничными контрольными органами государств Южной Азии.В целях интеграции железных дорог Китая, стран АТР, Южной и Юго-Восточной Азии со странами Центральной Азии, Кавказа и ЕС, президентом Узбекистана на 10-м Саммите ОТГ в Астане предложено учредить международный Совет железнодорожных ведомств и разместить его дирекцию в Ташкенте.Совет, как самостоятельный международный орган, может объединить транспортное сообщество Евразии и даст возможность реализовать многие транспортно-логистические задачи. В частности:Эксперт также отметил, что при дирекции Совета, для бесперебойной организации перевозок грузов, должны функционировать постоянно действующие профильные комиссии и структурные подразделения.В качестве инструментария при Совете, необходимо создать Международный центр цифрового транспортного обслуживания (МЦЦТО) с отдельным дата-центром.Также Ибрагимов напомнил, что во времена существования Великого Шелкового пути в центральноазиатском регионе процветала торговля. Развитие наблюдалось в экономическом, политическом, технологическом, научном, культурном и духовном направлениях, а сам регион имел статус так называемого исторического "сердца земли" (Heartland). Если учитывать тот факт, что в современных реалиях сухопутная торговля в Евразии имеет усовершенствованный путь с быстрой и удобной логистикой между регионами, при этом не являясь конкурентной, а наоборот, в соответствии со "Стратегией голубых океанов" оставаясь с нетронутыми участками рынка, то развитие железнодорожного и мультимодального транзитного потенциала с интеграцией в Евразийский регион открывает дополнительные возможности для роста, развития и получения прибыли для каждой из стран-участниц ОТГ. Как отмечают специалисты, дело остается за малым — освоением экспертного, научного и творческого подходов в рамках организации и перспективной деятельности Совета железнодорожных ведомств стран ОТГ.

https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-sammit-otg-astana-initsiativy-40659546.html

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