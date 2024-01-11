https://uz.sputniknews.ru/20240111/konfety-glyukoza-vrach-rekomendatsii-42001194.html
В каких случаях может спасти конфета — врач
В каких случаях может спасти конфета — врач
Глюкоза – лучшая и практически единственная питательная основа для работы мозга
2024-01-11T22:06+0500
2024-01-11T22:06+0500
2024-01-11T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
конфеты
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/350/72/3507271_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_988212e473aba0785e8681e022c0e366.jpg
Бывают ситуации, когда человеку требуется немедленно повысить уровень глюкозы в крови, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.По ее словам, "штормовые волны" уровня сахара в крови вредны для здоровья, причем опасаться следует не только их подъемов, но и спадов. При дефиците глюкозы страдают головной мозг, мышцы и эритроциты – красные клетки крови, которые переносят кислород. В таких случаях улучшить состояние человека может шоколадка или конфета."Бывают люди с нарушением толерантности к глюкозе, зависимые от сладкого – это не диабет, хотя и состояние предболезни. Иногда таким людям без сладкого становится откровенно плохо: кружится и болит голова, подташнивает. В такой ситуации самое быстрое спасение – это сладкое", — объяснила Белоусова.Также она предупредила, что похожее недомогание может испытывать человек, делающий большие перерывы между приемами пищи."Если человек долго не имеет возможности перекусить, у него развивается состояние голодной крови, и он уже не может ни нормально работать, ни соображать, начинает злиться на окружающих. Здесь тоже сладкое – самый быстрый способ восстановиться. Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком", – поделилась опытом специалист.Также она добавила, что сладкое позволит быстро восполнить запасы энергии, если в ближайшие часы вам предстоит непредвиденная тяжелая работа.Кроме того, диетолог объяснила, как правильно употреблять сахаросодержащие продукты, чтобы улучшить свое самочувствие при дефиците глюкозы в крови."Тут есть такой финт, что если мы хотим от сладкого быстро получить эффект, быстро взбодриться, то его надо как можно дольше задерживать в ротовой полости: или медленно разжевывать, или вообще рассасывать. Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность – из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза – лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга", – рассказала Белоусова.Вместе с тем она подчеркнула, что повышение уровня сахара в крови с помощью сладостей – экстренная мера, которой не следует злоупотреблять, так как это может стать шоковым ударом для поджелудочной железы. Чтобы избежать дефицита глюкозы, нужно соблюдать правильный режим питания – три, а лучше пять раз в день, с перекусами между завтраком, обедом и ужином.
https://uz.sputniknews.ru/20240110/novyy-god-depressiya-psixolog-rekomendatsiya-41993065.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/350/72/3507271_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_d5ea3c50b85966e811ef514ed5bd57ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конфета спасение глюкоза работа мозга
конфета спасение глюкоза работа мозга
В каких случаях может спасти конфета — врач
Глюкоза – лучшая и практически единственная питательная основа для работы мозга.
Бывают ситуации, когда человеку требуется немедленно повысить уровень глюкозы в крови, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
По ее словам, "штормовые волны" уровня сахара в крови вредны для здоровья, причем опасаться следует не только их подъемов, но и спадов. При дефиците глюкозы страдают головной мозг, мышцы и эритроциты – красные клетки крови, которые переносят кислород. В таких случаях улучшить состояние человека может шоколадка или конфета.
"Бывают люди с нарушением толерантности к глюкозе, зависимые от сладкого – это не диабет, хотя и состояние предболезни. Иногда таким людям без сладкого становится откровенно плохо: кружится и болит голова, подташнивает. В такой ситуации самое быстрое спасение – это сладкое", — объяснила Белоусова.
Также она предупредила, что похожее недомогание может испытывать человек, делающий большие перерывы между приемами пищи.
"Если человек долго не имеет возможности перекусить, у него развивается состояние голодной крови, и он уже не может ни нормально работать, ни соображать, начинает злиться на окружающих. Здесь тоже сладкое – самый быстрый способ восстановиться. Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком", – поделилась опытом специалист.
Также она добавила, что сладкое позволит быстро восполнить запасы энергии, если в ближайшие часы вам предстоит непредвиденная тяжелая работа.
Кроме того, диетолог объяснила, как правильно употреблять сахаросодержащие продукты, чтобы улучшить свое самочувствие при дефиците глюкозы в крови.
"Тут есть такой финт, что если мы хотим от сладкого быстро получить эффект, быстро взбодриться, то его надо как можно дольше задерживать в ротовой полости: или медленно разжевывать, или вообще рассасывать. Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность – из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза – лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга", – рассказала Белоусова.
Вместе с тем она подчеркнула, что повышение уровня сахара в крови с помощью сладостей – экстренная мера, которой не следует злоупотреблять, так как это может стать шоковым ударом для поджелудочной железы. Чтобы избежать дефицита глюкозы, нужно соблюдать правильный режим питания – три, а лучше пять раз в день, с перекусами между завтраком, обедом и ужином.