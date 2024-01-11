https://uz.sputniknews.ru/20240111/konfety-glyukoza-vrach-rekomendatsii-42001194.html

В каких случаях может спасти конфета — врач

В каких случаях может спасти конфета — врач

Глюкоза – лучшая и практически единственная питательная основа для работы мозга

2024-01-11T22:06+0500

2024-01-11T22:06+0500

2024-01-11T22:06+0500

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Бывают ситуации, когда человеку требуется немедленно повысить уровень глюкозы в крови, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.По ее словам, "штормовые волны" уровня сахара в крови вредны для здоровья, причем опасаться следует не только их подъемов, но и спадов. При дефиците глюкозы страдают головной мозг, мышцы и эритроциты – красные клетки крови, которые переносят кислород. В таких случаях улучшить состояние человека может шоколадка или конфета."Бывают люди с нарушением толерантности к глюкозе, зависимые от сладкого – это не диабет, хотя и состояние предболезни. Иногда таким людям без сладкого становится откровенно плохо: кружится и болит голова, подташнивает. В такой ситуации самое быстрое спасение – это сладкое", — объяснила Белоусова.Также она предупредила, что похожее недомогание может испытывать человек, делающий большие перерывы между приемами пищи."Если человек долго не имеет возможности перекусить, у него развивается состояние голодной крови, и он уже не может ни нормально работать, ни соображать, начинает злиться на окружающих. Здесь тоже сладкое – самый быстрый способ восстановиться. Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком", – поделилась опытом специалист.Также она добавила, что сладкое позволит быстро восполнить запасы энергии, если в ближайшие часы вам предстоит непредвиденная тяжелая работа.Кроме того, диетолог объяснила, как правильно употреблять сахаросодержащие продукты, чтобы улучшить свое самочувствие при дефиците глюкозы в крови."Тут есть такой финт, что если мы хотим от сладкого быстро получить эффект, быстро взбодриться, то его надо как можно дольше задерживать в ротовой полости: или медленно разжевывать, или вообще рассасывать. Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность – из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза – лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга", – рассказала Белоусова.Вместе с тем она подчеркнула, что повышение уровня сахара в крови с помощью сладостей – экстренная мера, которой не следует злоупотреблять, так как это может стать шоковым ударом для поджелудочной железы. Чтобы избежать дефицита глюкозы, нужно соблюдать правильный режим питания – три, а лучше пять раз в день, с перекусами между завтраком, обедом и ужином.

https://uz.sputniknews.ru/20240110/novyy-god-depressiya-psixolog-rekomendatsiya-41993065.html

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