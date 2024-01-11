https://uz.sputniknews.ru/20240111/saidov-malginov-vstrecha-mid-uzbekistan-42003815.html

Глава МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

Глава МИД Узбекистана встретился с послом России — что обсудили

Стороны рассмотрели итоги прошлого года и обменялись мнениями относительно запланированных на 2024 год мероприятий на различных уровнях.

2024-01-11T15:00+0500

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2024-01-11T15:00+0500

узбекистан

россия

политика

олег мальгинов

бахтиер саидов

мид узбекистана

встреча

посол

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял посла РФ в республике Олега Мальгинова. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале. "Обсудили ряд направлений расширяющейся повестки узбекско-российского стратегического партнерства", — говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели итоги 2023 года и обменялись мнениями по графику запланированных на 2024 год мероприятий на различных уровнях.Ранее Мальгинов на традиционной пресс-конференции по итогам года рассказал об отношениях РФ и РУз в 2023-м. Глава дипмиссии РФ в Узбекистане подчеркнул, что позиции двух стран по целому ряду ключевых вопросов совпадают, а потенциал сотрудничества велик и странам еще предстоит его реализовать.

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