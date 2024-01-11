https://uz.sputniknews.ru/20240111/uzbekistan-regiony-vyvoz-musora-doljniki-42008561.html

В каких регионах Узбекистана больше всего задолжали за вывоз мусора

В каких регионах Узбекистана больше всего задолжали за вывоз мусора

Общая дебиторская задолженность населения за услуги, оказанные санитарно-очистными предприятиями по республике на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов

2024-01-11T18:05+0500

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инфографика

вывоз мусора

узбекистан

должники

регион

андижанская область

ташкентская область

каракалпакстан

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В антирейтинге "должников" лидирует Андижанская область, где долги за вывоз мусора достигли почти 120 млн сумов. На втором месте, но со значительным разрывом — Ташкентская область, где за услуги по вывозу отходов недоплатили свыше 59 млн сумов. Меньше всего задолжали в Каракалпакстане — немногим более 10 млн сумов.В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и автоПри этом общая дебиторская задолженность населения республики за услуги санитарно-очистных предприятий на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов.Более подробно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

андижанская область

ташкентская область

каракалпакстан

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узбекистан регионы должники вывоз мусора общая дебиторская задолженность населения услуги санитарно-очистных предприятий