https://uz.sputniknews.ru/20240111/uzbekistan-regiony-vyvoz-musora-doljniki-42008561.html
В каких регионах Узбекистана больше всего задолжали за вывоз мусора
В каких регионах Узбекистана больше всего задолжали за вывоз мусора
Общая дебиторская задолженность населения за услуги, оказанные санитарно-очистными предприятиями по республике на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов
2024-01-11T18:05+0500
2024-01-11T18:05+0500
2024-01-11T18:05+0500
инфографика
вывоз мусора
узбекистан
должники
регион
андижанская область
ташкентская область
каракалпакстан
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В антирейтинге "должников" лидирует Андижанская область, где долги за вывоз мусора достигли почти 120 млн сумов. На втором месте, но со значительным разрывом — Ташкентская область, где за услуги по вывозу отходов недоплатили свыше 59 млн сумов. Меньше всего задолжали в Каракалпакстане — немногим более 10 млн сумов.В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и автоПри этом общая дебиторская задолженность населения республики за услуги санитарно-очистных предприятий на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов.Более подробно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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андижанская область
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узбекистан регионы должники вывоз мусора общая дебиторская задолженность населения услуги санитарно-очистных предприятий
узбекистан регионы должники вывоз мусора общая дебиторская задолженность населения услуги санитарно-очистных предприятий
В каких регионах Узбекистана больше всего задолжали за вывоз мусора
Общая дебиторская задолженность населения за услуги, оказанные санитарно-очистными предприятиями республики, на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов.
В антирейтинге "должников" лидирует Андижанская область, где долги за вывоз мусора достигли почти 120 млн сумов. На втором месте, но со значительным разрывом — Ташкентская область, где за услуги по вывозу отходов недоплатили свыше 59 млн сумов. Меньше всего задолжали в Каракалпакстане — немногим более 10 млн сумов.
При этом общая дебиторская задолженность населения республики за услуги санитарно-очистных предприятий на 1 января 2024 года составила почти 600 млн сумов.
Более подробно — в инфографике Sputnik Узбекистан.