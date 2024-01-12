https://uz.sputniknews.ru/20240112/kazaxstan-eksport-gruzy-jeleznaya-doroga-transport-uzbekistan-42021074.html

Казахстан нарастил экспорт грузов ж/д транспортом в Узбекистан

Казахстан нарастил экспорт грузов ж/д транспортом в Узбекистан

На экспорт по железной дороге в основном отправлялись нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения, черные металлы

2024-01-12T17:32+0500

2024-01-12T17:32+0500

2024-01-12T17:32+0500

узбекистан

казахстан

экспорт

груз

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Казахстан по итогам 2023 года нарастил экспорт грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан, Россию и Китай, сообщает пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги". Так рост перевозок по железной дороге по итогам года составил: Положительная динамика роста объема перевозок грузов достигнута благодаря слаженности действий всех участников перевозочной деятельности, уточнили в сообщении.

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