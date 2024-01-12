https://uz.sputniknews.ru/20240112/kazaxstan-eksport-gruzy-jeleznaya-doroga-transport-uzbekistan-42021074.html
Казахстан нарастил экспорт грузов ж/д транспортом в Узбекистан
Казахстан нарастил экспорт грузов ж/д транспортом в Узбекистан
На экспорт по железной дороге в основном отправлялись нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения, черные металлы
2024-01-12T17:32+0500
2024-01-12T17:32+0500
2024-01-12T17:32+0500
узбекистан
казахстан
экспорт
груз
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Казахстан по итогам 2023 года нарастил экспорт грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан, Россию и Китай, сообщает пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги". Так рост перевозок по железной дороге по итогам года составил: Положительная динамика роста объема перевозок грузов достигнута благодаря слаженности действий всех участников перевозочной деятельности, уточнили в сообщении.
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казахстан рост экспорт груз железная дорога транспорт узбекистан нефтепродукты химикаты минеральные удобрения черные металлы
казахстан рост экспорт груз железная дорога транспорт узбекистан нефтепродукты химикаты минеральные удобрения черные металлы
Казахстан нарастил экспорт грузов ж/д транспортом в Узбекистан
На экспорт по железной дороге в основном отправлялись нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения, черные металлы.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Казахстан по итогам 2023 года нарастил экспорт грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан, Россию и Китай, сообщает пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".
Так рост перевозок по железной дороге по итогам года составил:
в Узбекистан вырос на 29%, до 10 млн тонн;
в Россию — на 1,1 млн тонн, до 34,6 млн тонн;
в Китай — на 35%, до 12,7 млн тонн.
"Экспорт грузов железнодорожным транспортом в Узбекистан вырос на 29%, до 10 млн тонн. На экспорт по железной дороге были отправлены нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения, черные металлы. Экспортировано около 3,5 млн тонн зерна. На 1,4 млн тонн увеличился экспорт угля и составил 3,1 млн тонн", — рассказали в пресс-службе.
Положительная динамика роста объема перевозок грузов достигнута благодаря слаженности действий всех участников перевозочной деятельности, уточнили в сообщении.