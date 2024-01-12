Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции
09:58 12.01.2024 (обновлено: 11:33 12.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
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Президент указал на необходимость обеспечения высокого качества продукции, повышения квалификации инженеров и специалистов.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения производственного кластера Агентства оборонной промышленности в Ташкентской области дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита президенту доложили о принимаемых мерах и дальнейших планах по повышению производственного потенциала, укреплению материально-технической базы Агентства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Отмечалось, что за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны провели масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов. На территорию кластера перевели завод по ремонту техники и Центральную базу хранения автомобильной техники Министерства обороны.
"Предприятия, находящиеся на территории нового кластера, были интегрированы, создана сеть взаимоувязанных ремонтных цехов. В них выполняются работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, радиолокационных установок, оптических и электронно-оптических приборов, ремонту стрелкового и артиллерийского вооружения, а также по точной обработке металлов", — говорится в сообщении.
Ознакомившись с работой предприятий, глава государства подчеркнул необходимость широкого привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Говорили также о широком внедрении “зеленых” технологий в промышленность, в том числе оборонную, и в целях экономии электроэнергии на территории предприятий кластера установлены солнечные панели. Это позволяет обеспечивать большую часть производственных потребностей в электричестве от альтернативных источников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Кроме того, Мирзиёеву представили модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Во время демонстрации продукции предприятий оборонной промышленности главе государства показали в действии комплект специального снаряжения и приборов, входящих в состав группового комплекса "Солдат будущего". Данный комплекс разработан национальными специалистами и не уступает по своим характеристикам аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
В завершение визита президент поставил конкретные задачи по дальнейшему расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.