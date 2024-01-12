https://uz.sputniknews.ru/20240112/mirziyoyev-start-predpriyatiye-vypusk-voyennaya-produktsiya-42012714.html

Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции

Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции

Президент указал на необходимость обеспечения высокого качества продукции, повышения квалификации инженеров и специалистов

2024-01-12T09:58+0500

2024-01-12T09:58+0500

2024-01-12T11:33+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

минобороны узбекистана

оборона

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения производственного кластера Агентства оборонной промышленности в Ташкентской области дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе визита президенту доложили о принимаемых мерах и дальнейших планах по повышению производственного потенциала, укреплению материально-технической базы Агентства. Отмечалось, что за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны провели масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов. На территорию кластера перевели завод по ремонту техники и Центральную базу хранения автомобильной техники Министерства обороны.Ознакомившись с работой предприятий, глава государства подчеркнул необходимость широкого привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий.Говорили также о широком внедрении “зеленых” технологий в промышленность, в том числе оборонную, и в целях экономии электроэнергии на территории предприятий кластера установлены солнечные панели. Это позволяет обеспечивать большую часть производственных потребностей в электричестве от альтернативных источников.Кроме того, Мирзиёеву представили модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.Во время демонстрации продукции предприятий оборонной промышленности главе государства показали в действии комплект специального снаряжения и приборов, входящих в состав группового комплекса "Солдат будущего". Данный комплекс разработан национальными специалистами и не уступает по своим характеристикам аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями.В завершение визита президент поставил конкретные задачи по дальнейшему расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.

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