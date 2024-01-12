Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240112/mirziyoyev-start-predpriyatiye-vypusk-voyennaya-produktsiya-42012714.html
Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции
Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции
Президент указал на необходимость обеспечения высокого качества продукции, повышения квалификации инженеров и специалистов
2024-01-12T09:58+0500
2024-01-12T11:33+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
минобороны узбекистана
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0b/42010493_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b56e7d9c82fa83a8ec0dff577ef01f48.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения производственного кластера Агентства оборонной промышленности в Ташкентской области дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе визита президенту доложили о принимаемых мерах и дальнейших планах по повышению производственного потенциала, укреплению материально-технической базы Агентства. Отмечалось, что за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны провели масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов. На территорию кластера перевели завод по ремонту техники и Центральную базу хранения автомобильной техники Министерства обороны.Ознакомившись с работой предприятий, глава государства подчеркнул необходимость широкого привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий.Говорили также о широком внедрении “зеленых” технологий в промышленность, в том числе оборонную, и в целях экономии электроэнергии на территории предприятий кластера установлены солнечные панели. Это позволяет обеспечивать большую часть производственных потребностей в электричестве от альтернативных источников.Кроме того, Мирзиёеву представили модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.Во время демонстрации продукции предприятий оборонной промышленности главе государства показали в действии комплект специального снаряжения и приборов, входящих в состав группового комплекса "Солдат будущего". Данный комплекс разработан национальными специалистами и не уступает по своим характеристикам аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями.В завершение визита президент поставил конкретные задачи по дальнейшему расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0b/42010493_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_291d0e6370866f158ad35d54c71c3a93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев старт предприятие выпуск вид военная продукция президент необходимость обеспечение высокое качество продукция квалификация инженеры специалист
мирзиёев старт предприятие выпуск вид военная продукция президент необходимость обеспечение высокое качество продукция квалификация инженеры специалист

Мирзиёев дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции

09:58 12.01.2024 (обновлено: 11:33 12.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент указал на необходимость обеспечения высокого качества продукции, повышения квалификации инженеров и специалистов.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения производственного кластера Агентства оборонной промышленности в Ташкентской области дал старт предприятию по выпуску новых видов военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита президенту доложили о принимаемых мерах и дальнейших планах по повышению производственного потенциала, укреплению материально-технической базы Агентства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны провели масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов. На территорию кластера перевели завод по ремонту техники и Центральную базу хранения автомобильной техники Министерства обороны.
"Предприятия, находящиеся на территории нового кластера, были интегрированы, создана сеть взаимоувязанных ремонтных цехов. В них выполняются работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, радиолокационных установок, оптических и электронно-оптических приборов, ремонту стрелкового и артиллерийского вооружения, а также по точной обработке металлов", — говорится в сообщении.
Ознакомившись с работой предприятий, глава государства подчеркнул необходимость широкого привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Говорили также о широком внедрении “зеленых” технологий в промышленность, в том числе оборонную, и в целях экономии электроэнергии на территории предприятий кластера установлены солнечные панели. Это позволяет обеспечивать большую часть производственных потребностей в электричестве от альтернативных источников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, Мирзиёеву представили модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время демонстрации продукции предприятий оборонной промышленности главе государства показали в действии комплект специального снаряжения и приборов, входящих в состав группового комплекса "Солдат будущего". Данный комплекс разработан национальными специалистами и не уступает по своим характеристикам аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение визита президент поставил конкретные задачи по дальнейшему расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0