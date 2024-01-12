https://uz.sputniknews.ru/20240112/obschestvennyy-transport-brutto-kontrakt-42021848.html

Общественный транспорт: из социально значимой сферы в гарантированный бизнес

Общественный транспорт: из социально значимой сферы в гарантированный бизнес

В свете урбанизации городов, проблемы заторов на улицах, которые в т.ч. способствуют ухудшению экологической обстановки, значимость пассажироперевозок в городской среде Узбекистана входит в категорию приоритетных задач.

2024-01-12T18:14+0500

2024-01-12T18:14+0500

2024-01-12T18:48+0500

узбекистан

общество

общественный транспорт

автобусы

бизнес

пробки

экология

реформы

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik, Индира Ризаметова. Специалисты утверждают, что одним из существенных направлений реформирования городского общественного транспорта в стране является поэтапный переход к системе брутто-контракты. Корреспондент Sputnik Узбекистан поинтересовался у Минтранса РУз, что это за нововведение и как оно отразится на пассажироперевозках и самих пассажирах в целом.В ведомстве рассказали, что в июле 2023 года в Ташкенте пилотный запуск новой системы начался с поэтапной отмены дневной выручки и перехода на брутто-контракты.Специалист также пояснил, что нововведение подразумевает перечисление всей дневной выручки на счет специального фонда при Минфине, откуда перевозчику будут начисляться 10% рентабельности и возвращаться ему в виде прибыли.Вместе с тем разрабатывается детальный механизм компенсации убытков перевозчиков. Например, возмещение “выпадающих” доходов перевозчиков, т. е. перевозка бесплатных и льготных пассажиров и т.п.По мнению специалистов, внедрение новой системы позволит не только обеспечить онлайн контроль и учет работы общественного транспорта, но и получать обоснованный прогноз затрат бюджета на сферу.Учитывая демографический уровень Узбекистана, общественный транспорт остается необходимой составляющей повседневной жизни и важной социальной услугой. Согласно открытым данным, ежедневно по всей стране им пользуются более 10 млн человек. Только в Ташкенте, где проживает более 3 млн человек, им пользуются порядка 50-60% населения, сообщили в Минтрансе.В настоящее время в Ташкенте система внедрена и охватила 167 автобусных маршрутов. С марта данный опыт начнут внедрять еще в 5 городах — Андижане, Самарканде, Карши, Ургенче, Намангане. Охват еще 8 городов и административных центров страны планируется с июля 2024 года. Поэтапность внедрения новой системы обусловлена подготовкой инфраструктуры на местах.Эксперты пояснили, что на примере Ташкента можно отметить этапы экспериментального реформирования общественного транспорта: закуп автобусов, создание инфраструктуры, разработка механизмов финансирования, создание системы контроля, организация специального фонда для компенсационных выплат перевозчикам, переход на электронную оплату.Еще одна примечательная сторона новой системы — контроль и фиксация денежного оборота будут осуществляться без человеческого фактора в режиме онлайн. Вспомогательные функции мониторинга будут выполнять соответствующие структуры при региональных управлениях Минтранса.Мировая практика показывает, что развитие общественного транспорта решает многие задачи городской агломерации. Проблемы пробок на улицах, нарушение правил парковок с захватом полос для общественного транспорта, выхлопные газы и загрязнение окружающей среды — это лишь верхушка айсберга.В прошлом году наиболее ярким и значимым транспортным событием стало пополнение автопарка страны, в частности, столицы новыми автобусами и электробусами. Однако, как подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев, “без изменения действующей системы работы в транспортных управлениях и автобусных парках на местах обеспечить обслуживание, соответствующее запросам населения, не удастся, сколько бы много автобусов ни приобреталось”.Именно на решение этих актуальных задач направлены меры реформирования общественного транспорта в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-respublike-modifitsiruyut-sistemu-obschestvennogo-transporta-31875849.html

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